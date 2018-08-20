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Kasımpaşa 2 - M.Başakşehir 1
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KASIMPAŞA 2 - M.BAŞAKŞEHİR 1

Kasımpaşa 2 - M.Başakşehir 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 2. haftasında Kasımpaşa ile M.Başakşehir Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Kasımpaşa 2-1 kazandı.

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Kasımpaşa 2 - M.Başakşehir 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 2. haftasında Kasımpaşa ile M.Başakşehir Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kasımpaşa 2-1 kazandı.

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Olivier Veigneau, Veysel Sarı, Strahil Popov, Syam Ben Youssef, İlhan Depe (84' Hakan Demir), Loret Sadiku, Trezeguet, Samuel Eduok (79' Özgür Çek), Tarkan Serbest, Mbaye Diagne

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

M.Başakşehir: Mert Günok, Manuel Da Costa, Alexandu Epureanu, Uğur Uçar, Junior Caiçara, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir (81' Milos Jojic), Edin Visca, Kerim Frei (72' Rijad Bajic), İrfan Can Kahveci (60' Stefano Napoleoni), Emmanuel Adebayor

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Hakem: Halis Özkahya, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken, Mustafa Öğretmenoğlu

Goller: DK 67: Mbaye Diagne (Kasımpaşa), DK 85: Stefano Napoleoni (M.Başakşehir), DK 90: Mbaye Diagne (Kasımpaşa)

Sarı Kartlar: DK 27: Mahmut Tekdemir (M.Başakşehir), DK 66: Manuel Da Costa (M.Başakşehir), DK 90: Emre Belözoğlu (M.Başakşehir)

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