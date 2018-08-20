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Kasımpaşa - M.Başakşehir sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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KASIMPAŞA - M.BAŞAKŞEHİR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Kasımpaşa - M.Başakşehir sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 2. haftasında Kasımpaşa ile M.Başakşehir arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Kasımpaşa - M.Başakşehir sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 21:45'da başlayacak Kasımpaşa - M.Başakşehir maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 2. Haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halis Özkahya yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Syam Habıb Ben Youssef, Loret Sadıku, Mahmoud Ahmed Ibrahım Hassan, Dıagne Mbaye, Samuel Emem Eduok, , İlhan Depe, Olıvıer Veıgneau, Veysel Sarı, Strahıl Venkov Popov

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

M.Başakşehir: İrfan Can Kahveci, Gael Dimitri Clıchy, Emre Belözoğlu, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Sheyı Emmanuel Adebayor, Mahmut Tekdemir, Manuel Mrouan Da Costa Trındade, Kerim Frei, Fehmi Mert Günok, Uılson De Souza Paula Junıor

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Hakem: Halis Özkahya, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken, Mustafa Öğretmenoğlu

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