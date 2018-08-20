Kasımpaşa - M.Başakşehir sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 21:45'da başlayacak Kasımpaşa - M.Başakşehir maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 2. Haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halis Özkahya yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Syam Habıb Ben Youssef, Loret Sadıku, Mahmoud Ahmed Ibrahım Hassan, Dıagne Mbaye, Samuel Emem Eduok, , İlhan Depe, Olıvıer Veıgneau, Veysel Sarı, Strahıl Venkov Popov
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Haberleri İstatistikleri
M.Başakşehir: İrfan Can Kahveci, Gael Dimitri Clıchy, Emre Belözoğlu, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Sheyı Emmanuel Adebayor, Mahmut Tekdemir, Manuel Mrouan Da Costa Trındade, Kerim Frei, Fehmi Mert Günok, Uılson De Souza Paula Junıor
Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halis Özkahya, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken, Mustafa Öğretmenoğlu
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.