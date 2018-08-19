Gazişehir Gaziantep FK 1 - İstanbulspor 1
Spor Toto 1'nci Lig 2. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile İstanbulspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Gazişehir Gaziantep FK: Fatih Gülmez, Rıdvan Şimşek, Yalçın Kılınç, Ahmet Kesim, Femi Balogun (76' ), Mehmet Erdem Uğurlu, Gökhan Alsan, Okan Derici (87' Samican Keskin), Kubilay Aktaş, Rydell Poepon, Yonathan Del Valle (75' Muhammed Enes Durmuş)
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
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İstanbulspor: Alperen Uysal, Aldin Cajic, Wellington Nascimento, Muhammed Ali Kurt, Tuncer Duhan Aksu, Ali Dere (46' Onur Ergün), Muhammed Demirci (63' Muhsin Yıldırım), Barış Örücü, Eslem Öztürk, Muammer Sarıkaya (78' Slavko Perovic), İbrahim Yılmaz
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Abdulkadir Bitigen, Serdar Diyadin, Önder Yılmaz, Alper Çetin
Goller: DK 31: Yonathan Del Valle (Gazişehir Gaziantep FK), DK 83: İbrahim Yılmaz (İstanbulspor)
Sarı Kartlar: DK 7: Yalçın Kılınç (Gazişehir Gaziantep FK), DK 21: Muhammed Demirci (İstanbulspor), DK 32: Mehmet Erdem Uğurlu (Gazişehir Gaziantep FK), DK 40: Gökhan Alsan (Gazişehir Gaziantep FK), DK 67: Wellington Nascimento (İstanbulspor), DK 90: Tuncer Duhan Aksu (İstanbulspor)
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