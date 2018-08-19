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Eskişehirspor 2 - Balıkesirspor Baltok 2
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ESKİŞEHİRSPOR 2 - BALIKESİRSPOR BALTOK 2

Eskişehirspor 2 - Balıkesirspor Baltok 2

Spor Toto 1'nci Lig 2. haftasında Eskişehirspor ile Balıkesirspor Baltok Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Eskişehirspor 2 - Balıkesirspor Baltok 2

Spor Toto 1'nci Lig 2. haftasında Eskişehirspor ile Balıkesirspor Baltok Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Semih Güler, Bedirhan Altunbaş, Cemali Sertel, İsmail Oykun, Furgan Polat, Fıratcan Üzüm, Talha Erdoğan (83' Ebrar Yiğit Aydın), Kaan Gül (87' Ahmet Zeki Barlas), İbrahim Halil Öner, Mehmet Özcan

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Balıkesirspor Baltok: Andrija Vukovic, Okan Alkan (79' Muhammed Ali Doğan), Bülent Cevahir, Cüneyt Köz, Oğuz Yılmaz, Nizamettin Çalışkan, Cumali Bişi, Furkan Çil (68' Uğur Aygören), Sedat Şahintürk, Steve Beleck (55' Abdulkadir Özgen), Mahatma Otoo

Teknik Direktör: Giray Bulak

Hakem: Emre Malok, Erkan Akbulut, Hasan Hüseyin Tetik, Yasin Kol

Goller: DK 16: Sedat Şahintürk (Balıkesirspor Baltok), DK 45: Cemali Sertel (Eskişehirspor), DK 57: Nizamettin Çalışkan (Balıkesirspor Baltok), DK 90: İbrahim Halil Öner (Eskişehirspor)

Sarı Kartlar: DK 43: Oğuz Yılmaz (Balıkesirspor Baltok), DK 75: İbrahim Halil Öner (Eskişehirspor)

Kırmızı Kart: DK 81: Ekrem Kılıçarslan (Eskişehirspor)

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