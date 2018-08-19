Galatasaray 1 - Göztepe 0
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 2. haftasında Galatasaray ile Göztepe Türk Telekom Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Galatasaray 1-0 kazandı.
Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano Filho, Yuto Nagatomo, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Ryan Donk (72' Selçuk İnan), Fernando Reges, Younes Belhanda, Sinan Gümüş (61' Emre Akbaba), Henry Onyekuru, Eren Derdiyok (46' Bafetimbi Gomis)
Teknik Direktör: Fatih Terim
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Göztepe: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Lamine Gassama, Wallace Reis, Cristian Titi, Adama Traore, Yasin Öztekin (73' Yoan Gouffran), Celso Borges, Alpaslan Öztürk, Tayfur Bingöl (89' Berkan Emir), Halil Akbunar (83' Axel N'gando), Deniz Kadah
Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan, Suat Arslanboğa
Gol: DK 42: Henry Onyekuru (Galatasaray)
Sarı Kartlar: DK 34: Yasin Öztekin (Göztepe), DK 60: Younes Belhanda (Galatasaray), DK 61: Mariano Filho (Galatasaray), DK 70: Ryan Donk (Galatasaray), DK 72: Yuto Nagatomo (Galatasaray), DK 90: Adama Traore (Göztepe)
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