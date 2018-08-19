Alanyaspor 0 - MKE Ankaragücü 2
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 2. haftasında Alanyaspor ile MKE Ankaragücü Alanya Oba Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 2-0 kazandı.
Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Fabrice N'sakala, Giorgos Tzavellas, Baiano (79' Emre Güral), Barış Başdaş, Djalma Campos, Efecan Karaca (58' Giannis Maniatis), Lucas Villafanez, Isaac Sackey, Filipe Augusto (73' Cenk Ahmet Alkılıç), Bobo
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
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MKE Ankaragücü: Johannes Hopf, Bakary Kone, Tiago Pinto, Yalçın Ayhan, Erdem Özgenç, Ricardo Faty, İlhan Parlak, Arif Morkaya (80' Sedat Ağçay), Youness Mokhtar (73' Kenan Özer), Thievy Bifouma, Mostapha El Kabir (88' Lukasz Szukala)
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ali Şansalan, Mustafa Savranlar, Abdullah Bora Özkara, Hakan Ceylan
Goller: DK 65: İlhan Parlak (MKE Ankaragücü), DK 89: Tiago Pinto (MKE Ankaragücü)
Sarı Kartlar: DK 36: Filipe Augusto (Alanyaspor), DK 37: Arif Morkaya (MKE Ankaragücü), DK 39: Mostapha El Kabir (MKE Ankaragücü), DK 46: Barış Başdaş (Alanyaspor), DK 57: Thievy Bifouma (MKE Ankaragücü), DK 82: Lucas Villafanez (Alanyaspor), DK 83: Ricardo Faty (MKE Ankaragücü), DK 85: Kenan Özer (MKE Ankaragücü)
Kırmızı Kartlar: DK 52: Isaac Sackey (Alanyaspor), DK 70: Thievy Bifouma (MKE Ankaragücü)
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