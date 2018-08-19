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Adana Demirspor 0 - Denizlispor 1
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ADANA DEMİRSPOR 0 - DENİZLİSPOR 1

Adana Demirspor 0 - Denizlispor 1

Spor Toto 1'nci Lig 2. haftasında Adana Demirspor ile Denizlispor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Denizlispor 1-0 kazandı.

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Adana Demirspor 0 - Denizlispor 1

Spor Toto 1'nci Lig 2. haftasında Adana Demirspor ile Denizlispor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Denizlispor 1-0 kazandı.

Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Milan Mitrovic, Batuhan İşçiler, Hakan Bilgiç, Tayyib Talha Sanuç, Galip Güzel (85' Berk Yıldız), Jakub Kosecki, Emre Nefiz (59' Murat Akın), Hamidou Traore, Pote, Herve Kage (46' Murat Duruer)

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Denizlispor: Adam Stachowiak, Kerem Can Akyüz (73' Gökhan Süzen), Abdülkerim Bardakçı, Burak Altıparmak, Muhammet Ertürk, Ismail Aissati, Burak Çalık (86' Tonia Tisdell), Recep Niyaz (77' Deniz Vural), Alperen Babacan, Mehmet Akyüz, Ziya Alkurt

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Hakem: Atilla Karaoğlan, Mehmet Ali Akkor, Cemil Tunç, Burak Taşkınsoy

Gol: DK 82: Burak Çalık (Denizlispor)

Sarı Kartlar: DK 19: Milan Mitrovic (Adana Demirspor), DK 30: Kerem Can Akyüz (Denizlispor), DK 45: Mehmet Akyüz (Denizlispor), DK 45: Alperen Babacan (Denizlispor), DK 78: Gökhan Süzen (Denizlispor), DK 84: Galip Güzel (Adana Demirspor), DK 84: Jakub Kosecki (Adana Demirspor)

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