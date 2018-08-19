Akhisar Bel. 1 - Çaykur Rizespor 1
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 2. haftasında Akhisar Bel. ile Çaykur Rizespor Spor Toto Akhisar Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Akhisar Bel.: Fatih Öztürk, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram, Avdija Vrsajevic (57' Onur Ayık), Abdoul Sissoko, Serginho Mineiro, Miguel Lopes (22' Güray Vural), Bilal Kısa (57' Onurcan Güler), Elvis Manu, Evgen Seleznyov
Teknik Direktör: Safet Susiç
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Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Ali Çamdalı, Mehmet Uslu, Matic Fink, Jakub Brabec, Musa Çağıran (80' Mustafa Saymak), Robin Yalçın, Marwane Saadane, Aminu Umar (85' Oğulcan Çağlayan), Braian Samudio, Vedat Muriqi
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Serkan Çınar, Süleyman Özay, Erdem Bayık, Volkan Bayarslan
Goller: DK 28: Vedat Muriqi (Çaykur Rizespor), DK 66: Mustafa Yumlu (Akhisar Bel.)
Sarı Kart: DK 28: Matic Fink (Çaykur Rizespor)
Kırmızı Kart: DK 45: Evgen Seleznyov (Akhisar Bel.)
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