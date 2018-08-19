﻿
Afjet Afyonspor 1 - Altay 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

AFJET AFYONSPOR 1 - ALTAY 1

Afjet Afyonspor 1 - Altay 1

Spor Toto 1'nci Lig 2. haftasında Afjet Afyonspor ile Altay Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

280 Okunma

Afjet Afyonspor 1 - Altay 1

Spor Toto 1'nci Lig 2. haftasında Afjet Afyonspor ile Altay Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Afjet Afyonspor : Oleksandr Rybka, Bayram Çetin, Ali Kılıç (67' Timuçin Aşcıgil), Nazmi Candoğan, Renato Arapi, Yasin Yener, Türker Toptaş, İsmet Benli, Oltan Karakullukçu (87' Danilo Almeida Alves), Aykut Uluç, Theodore Mendy (66' Onur Toprak)

Teknik Direktör: Sabahattin Akgül

Altay: Emre Koyuncu, Gençer Cansev, İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya, İhsan Furkan Deniz (46' Leandro Kappel), Ferhat Çulcuoğlu, Yasin Palaz, Metin Yüksel, Adnan Aganovic (72' Atakan Rıdvan Çankaya), Pedro Eugenio (60' İbrahim Akın), Marco Paixao

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Hakem: Sinan Dereci, Özgür Ertem, Cemal Alpay, Cihan Aydın

Goller: DK 57: Marco Paixao (Altay), DK 77: Onur Toprak (Afjet Afyonspor )

Sarı Kartlar: DK 36: İsmet Benli (Afjet Afyonspor ), DK 42: Ali Kılıç (Afjet Afyonspor ), DK 61: Nazmi Candoğan (Afjet Afyonspor ), DK 79: Yasin Palaz (Altay), DK 84: Özgür Özkaya (Altay), DK 90: Emre Koyuncu (Altay)

﻿

İşte Afjet Afyonspor - Altay maçında ilk 11'ler
"Var sistemi bir karar mekanizması değildir"
2
TFF 2 ve 3. Lig'de fikstür çekiliyor
Haberankara.com'un 5'nci yıl ödül töreninde sürpriz konuklar
4
TFF 2. Lig'de gruplar belli oldu
11
Bülent Atlas, Ümit Özat hakkında suç duyurusunda bulundu.
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿