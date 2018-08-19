Afjet Afyonspor 1 - Altay 1
Spor Toto 1'nci Lig 2. haftasında Afjet Afyonspor ile Altay Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Afjet Afyonspor : Oleksandr Rybka, Bayram Çetin, Ali Kılıç (67' Timuçin Aşcıgil), Nazmi Candoğan, Renato Arapi, Yasin Yener, Türker Toptaş, İsmet Benli, Oltan Karakullukçu (87' Danilo Almeida Alves), Aykut Uluç, Theodore Mendy (66' Onur Toprak)
Teknik Direktör: Sabahattin Akgül
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Altay: Emre Koyuncu, Gençer Cansev, İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya, İhsan Furkan Deniz (46' Leandro Kappel), Ferhat Çulcuoğlu, Yasin Palaz, Metin Yüksel, Adnan Aganovic (72' Atakan Rıdvan Çankaya), Pedro Eugenio (60' İbrahim Akın), Marco Paixao
Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Sinan Dereci, Özgür Ertem, Cemal Alpay, Cihan Aydın
Goller: DK 57: Marco Paixao (Altay), DK 77: Onur Toprak (Afjet Afyonspor )
Sarı Kartlar: DK 36: İsmet Benli (Afjet Afyonspor ), DK 42: Ali Kılıç (Afjet Afyonspor ), DK 61: Nazmi Candoğan (Afjet Afyonspor ), DK 79: Yasin Palaz (Altay), DK 84: Özgür Özkaya (Altay), DK 90: Emre Koyuncu (Altay)
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