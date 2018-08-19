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BB Erzurumspor 1 - Beşiktaş 3
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BB ERZURUMSPOR 1 - BEŞİKTAŞ 3

BB Erzurumspor 1 - Beşiktaş 3

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 2. haftasında BB Erzurumspor ile Beşiktaş Yeni Erzurum Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Beşiktaş 3-1 kazandı.

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BB Erzurumspor 1 - Beşiktaş 3

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 2. haftasında BB Erzurumspor ile Beşiktaş Yeni Erzurum Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Beşiktaş 3-1 kazandı.

BB Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Lokman Gör, Hakan Arslan, Tolga Ünlü, Leo Schwechlen, Özer Hurmacı (82' Lennart Thy), Emrah Başsan, Gilles Sunu (66' Erhan Çelenk), Jasmin Scuk (74' Moussa Kone), Taylan Antalyalı, Ridge Munsy

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Beşiktaş: Tolga Zengin, Pepe, Adriano Correia, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Ryan Babel, Ricardo Quaresma, Gary Medel, Necip Uysal (72' Jeremain Lens), Oğuzhan Özyakup (37' Caner Erkin), Alvaro Negredo (82' Tolgay Arslan)

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Hakem: Ümit Öztürk, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir, Arda Kardeşler

Goller: DK 16: Jasmin Scuk (BB Erzurumspor), DK 53: Gökhan Gönül (Beşiktaş), DK 76: Alvaro Negredo (Beşiktaş), DK 86: Ricardo Quaresma (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: DK 68: Adriano Correia (Beşiktaş), DK 74: Jeremain Lens (Beşiktaş), DK 79: Güven Yalçın (Beşiktaş)

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