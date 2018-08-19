BB Erzurumspor 1 - Beşiktaş 3
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 2. haftasında BB Erzurumspor ile Beşiktaş Yeni Erzurum Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Beşiktaş 3-1 kazandı.
BB Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Lokman Gör, Hakan Arslan, Tolga Ünlü, Leo Schwechlen, Özer Hurmacı (82' Lennart Thy), Emrah Başsan, Gilles Sunu (66' Erhan Çelenk), Jasmin Scuk (74' Moussa Kone), Taylan Antalyalı, Ridge Munsy
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Haberleri İstatistikleri
Beşiktaş: Tolga Zengin, Pepe, Adriano Correia, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Ryan Babel, Ricardo Quaresma, Gary Medel, Necip Uysal (72' Jeremain Lens), Oğuzhan Özyakup (37' Caner Erkin), Alvaro Negredo (82' Tolgay Arslan)
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ümit Öztürk, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir, Arda Kardeşler
Goller: DK 16: Jasmin Scuk (BB Erzurumspor), DK 53: Gökhan Gönül (Beşiktaş), DK 76: Alvaro Negredo (Beşiktaş), DK 86: Ricardo Quaresma (Beşiktaş)
Sarı Kartlar: DK 68: Adriano Correia (Beşiktaş), DK 74: Jeremain Lens (Beşiktaş), DK 79: Güven Yalçın (Beşiktaş)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.