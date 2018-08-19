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Alanyaspor - MKE Ankaragücü maç kadroları belli oldu...
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ALANYASPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Alanyaspor - MKE Ankaragücü maç kadroları belli oldu...

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 2. haftasında Alanyaspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Alanyaspor - MKE Ankaragücü maç kadroları belli oldu...

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 2. haftasında Alanyaspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 21:45'da Alanya Oba Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Alanya Oba Stadı

Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Isaac Sackey, Fılıpe Augusto Carvalho Souza, Efecan Karaca, Deyvıson Rogerıo Da Sılva, , Lucas Martın Vıllafanez, Mayele Fabrice Nsakala, Barış Başdaş, Djalma Braune Manuel Abel Campos, Georgıos Tzavellas

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

MKE Ankaragücü: Per Johannes Hopf, Erdem Özgenç, Tıago Mıguel Baıa Pınto, Arif Morkaya, İlhan Parlak, Yalçın Ayhan, Mostapha El Kabır, Thıevy Guıvane Bıfouma Koulossa, Rıcardo Wıllıam Faty

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Hakem: Ali Şansalan, Mustafa Savranlar, Abdullah Bora Özkara, Hakan Ceylan

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