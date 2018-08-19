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İşte Gazişehir Gaziantep FK - İstanbulspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK - İSTANBULSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Gazişehir Gaziantep FK - İstanbulspor maçında ilk 11'ler

Spor Toto 1'nci Lig 2. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile İstanbulspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Gazişehir Gaziantep FK - İstanbulspor maçında ilk 11'ler

Bugün 21:45'da başlayacak Gazişehir Gaziantep FK - İstanbulspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 2. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Abdulkadir Bitigen yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Gazişehir Gaziantep FK: Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç, Rydellromano Poepon, Okan Derici, Kubilay Aktaş, Gökhan Alsan, , Mehmet Erdem Uğurlu, Rıdvan Şimşek, Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, Fatih Gülmez

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellıngton Ferreıra Nascımento, Eslem Öztürk, Muammer Sarıkaya, Ali Dere, İbrahim Yılmaz, Aldın Cajıc, Muhammed Demirci, Tuncer Duhan Aksu, Bariş Örücü, Muhammed Ali Kurt

Teknik Direktör:

Hakem: Abdulkadir Bitigen, Serdar Diyadin, Önder Yılmaz, Alper Çetin

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