İşte Gazişehir Gaziantep FK - İstanbulspor maçında ilk 11'ler
Bugün 21:45'da başlayacak Gazişehir Gaziantep FK - İstanbulspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto 1'nci Lig 2. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Abdulkadir Bitigen yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Gazişehir Gaziantep FK: Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç, Rydellromano Poepon, Okan Derici, Kubilay Aktaş, Gökhan Alsan, , Mehmet Erdem Uğurlu, Rıdvan Şimşek, Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, Fatih Gülmez
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Haberleri İstatistikleri
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellıngton Ferreıra Nascımento, Eslem Öztürk, Muammer Sarıkaya, Ali Dere, İbrahim Yılmaz, Aldın Cajıc, Muhammed Demirci, Tuncer Duhan Aksu, Bariş Örücü, Muhammed Ali Kurt
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Abdulkadir Bitigen, Serdar Diyadin, Önder Yılmaz, Alper Çetin
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