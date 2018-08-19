Eskişehirspor - Balıkesirspor Baltok sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 21:45'da başlayacak Eskişehirspor - Balıkesirspor Baltok maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto 1'nci Lig 2. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Emre Malok yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Eskişehirspor: Semih Güler, Kaan Gül, Ekrem Kılıçarslan, Bedirhan Altunbaş, Furgan Polat, Mehmet Özcan, İbrahim Halil Öner, , Talha Erdoğan, , Fıratcan Üzüm
Teknik Direktör: Fuat Çapa
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Balıkesirspor Baltok: Andrıja Vukovıc, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan, Furkan Çil, Sedat Şahintürk, Okan Alkan, Oğuz Yılmaz, Mahatma Osumanu Otoo, Leo Steve Beleck A'beka, Bülent Cevahir, Cumali Bişi
Teknik Direktör: Giray Bulak
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Emre Malok, Erkan Akbulut, Hasan Hüseyin Tetik, Yasin Kol
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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