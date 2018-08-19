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Eskişehirspor - Balıkesirspor Baltok sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ESKİŞEHİRSPOR - BALIKESİRSPOR BALTOK SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Eskişehirspor - Balıkesirspor Baltok sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Spor Toto 1'nci Lig 2. haftasında Eskişehirspor ile Balıkesirspor Baltok arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Eskişehirspor - Balıkesirspor Baltok sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 21:45'da başlayacak Eskişehirspor - Balıkesirspor Baltok maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 2. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Emre Malok yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Eskişehirspor: Semih Güler, Kaan Gül, Ekrem Kılıçarslan, Bedirhan Altunbaş, Furgan Polat, Mehmet Özcan, İbrahim Halil Öner, , Talha Erdoğan, , Fıratcan Üzüm

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Balıkesirspor Baltok: Andrıja Vukovıc, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan, Furkan Çil, Sedat Şahintürk, Okan Alkan, Oğuz Yılmaz, Mahatma Osumanu Otoo, Leo Steve Beleck A'beka, Bülent Cevahir, Cumali Bişi

Teknik Direktör: Giray Bulak

Hakem: Emre Malok, Erkan Akbulut, Hasan Hüseyin Tetik, Yasin Kol

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Eskişehirspor 2 - Balıkesirspor Baltok 2
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