Galatasaray - Göztepe sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 21:45'da başlayacak Galatasaray - Göztepe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 2. Haftasında Türk Telekom Arena Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Türk Telekom Arena
Galatasaray: Ahmet Yılmaz Çalık, Nestor Fernando Muslera, Marıano Ferreıra Fılho, Maıcon Pereıra Roque, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Ryan Henk Donk, , Fernando Francısco Reges, Yuto Nagatomo
Teknik Direktör: Fatih Terim
Haberleri İstatistikleri
Göztepe: Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Chrıstıan Chagas Tarouco, Adama Traore, Alpaslan Öztürk, , Halil Akbunar, Lamine Gassama, Yasin Öztekin, Wallace Reıs Da Sılva, Deniz Kadah, Tayfur Bingöl
Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan, Suat Arslanboğa
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