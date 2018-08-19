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Galatasaray - Göztepe sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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GALATASARAY - GÖZTEPE SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Galatasaray - Göztepe sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 2. haftasında Galatasaray ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Galatasaray - Göztepe sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 21:45'da başlayacak Galatasaray - Göztepe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 2. Haftasında Türk Telekom Arena Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Türk Telekom Arena

Galatasaray: Ahmet Yılmaz Çalık, Nestor Fernando Muslera, Marıano Ferreıra Fılho, Maıcon Pereıra Roque, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Ryan Henk Donk, , Fernando Francısco Reges, Yuto Nagatomo

Teknik Direktör: Fatih Terim

Göztepe: Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Chrıstıan Chagas Tarouco, Adama Traore, Alpaslan Öztürk, , Halil Akbunar, Lamine Gassama, Yasin Öztekin, Wallace Reıs Da Sılva, Deniz Kadah, Tayfur Bingöl

Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş

Hakem: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan, Suat Arslanboğa

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