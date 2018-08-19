Adana Demirspor - Denizlispor maç kadroları belli oldu...Spor Toto 1'nci Lig 2. haftasında Adana Demirspor ile Denizlispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:15'da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tayyib Talha Sanuç, Galip Güzel, Hamıdou Traore, Emre Nefiz, Mıckael Franck Pote, Herve Kage, Mılan Mıtrovıc, Hakan Bilgiç, Batuhan İşçiler
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Haberleri İstatistikleri
Denizlispor: Alperen Babacan, Ziya Alkurt, Ismail Aissati, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz, Burak Altıparmak, Burak Çalık, Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakcı, Muhammed Himmet Ertürk
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Atilla Karaoğlan, Mehmet Ali Akkor, Cemil Tunç, Burak Taşkınsoy
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.