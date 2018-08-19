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Adana Demirspor - Denizlispor maç kadroları belli oldu...
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ADANA DEMİRSPOR - DENİZLİSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Adana Demirspor - Denizlispor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 2. haftasında Adana Demirspor ile Denizlispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Adana Demirspor - Denizlispor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 2. haftasında Adana Demirspor ile Denizlispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:15'da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tayyib Talha Sanuç, Galip Güzel, Hamıdou Traore, Emre Nefiz, Mıckael Franck Pote, Herve Kage, Mılan Mıtrovıc, Hakan Bilgiç, Batuhan İşçiler

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Denizlispor: Alperen Babacan, Ziya Alkurt, Ismail Aissati, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz, Burak Altıparmak, Burak Çalık, Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakcı, Muhammed Himmet Ertürk

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Hakem: Atilla Karaoğlan, Mehmet Ali Akkor, Cemil Tunç, Burak Taşkınsoy

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