﻿
İşte Afjet Afyonspor - Altay maçında ilk 11'ler
﻿
Site İçi Arama
﻿

İŞTE AFJET AFYONSPOR - ALTAY MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Afjet Afyonspor - Altay maçında ilk 11'ler

Spor Toto 1'nci Lig 2. haftasında Afjet Afyonspor ile Altay arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

225 Okunma

İşte Afjet Afyonspor - Altay maçında ilk 11'ler

Bugün 19:15'da başlayacak Afjet Afyonspor - Altay maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 2. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Sinan Dereci yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Afjet Afyonspor : Oleksandr Rybka, Türker Toptaş, Renato Arapı, Bayram Çetin, Yasin Yener, Nazmi Candoğan, Ali Kılıç, İsmet Benli, Aykut Uluç, Oltan Karakullukçu, Theodore Bernard Mendy

Teknik Direktör: Sabahattin Akgül

Altay: Gençer Cansev, , Metin Yüksel, , Ferhat Çulcuoğlu, Yasin Palaz, , Emre Koyuncu, İbrahim Öztürk, İhsan Furkan Deniz, Özgür Özkaya

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Hakem: Sinan Dereci, Özgür Ertem, Cemal Alpay, Cihan Aydın

﻿

Afjet Afyonspor 1 - Altay 1
"Var sistemi bir karar mekanizması değildir"
2
TFF 2 ve 3. Lig'de fikstür çekiliyor
Haberankara.com'un 5'nci yıl ödül töreninde sürpriz konuklar
4
TFF 2. Lig'de gruplar belli oldu
11
Bülent Atlas, Ümit Özat hakkında suç duyurusunda bulundu.
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿