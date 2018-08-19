İşte Afjet Afyonspor - Altay maçında ilk 11'ler
Bugün 19:15'da başlayacak Afjet Afyonspor - Altay maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto 1'nci Lig 2. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Sinan Dereci yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Afjet Afyonspor : Oleksandr Rybka, Türker Toptaş, Renato Arapı, Bayram Çetin, Yasin Yener, Nazmi Candoğan, Ali Kılıç, İsmet Benli, Aykut Uluç, Oltan Karakullukçu, Theodore Bernard Mendy
Teknik Direktör: Sabahattin Akgül
Haberleri İstatistikleri
Altay: Gençer Cansev, , Metin Yüksel, , Ferhat Çulcuoğlu, Yasin Palaz, , Emre Koyuncu, İbrahim Öztürk, İhsan Furkan Deniz, Özgür Özkaya
Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Sinan Dereci, Özgür Ertem, Cemal Alpay, Cihan Aydın
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.