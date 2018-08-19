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BB Erzurumspor - Beşiktaş sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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BB ERZURUMSPOR - BEŞİKTAŞ SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

BB Erzurumspor - Beşiktaş sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 2. haftasında BB Erzurumspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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BB Erzurumspor - Beşiktaş sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:15'da başlayacak BB Erzurumspor - Beşiktaş maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 2. Haftasında Yeni Erzurum Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ümit Öztürk yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Yeni Erzurum

BB Erzurumspor: Özer Hurmacı, Leo Schwechlen, , Taylan Antalyalı, Tolga Ünlü, Emrah Başsan, , Hakan Arslan, Hakan Canbazoğlu, Lokman Gör, Jasmın Scuk

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Beşiktaş: Adrıano Correıa Claro, Kepler Laveran De Lıma Ferreıra, Gary Alexıs Medel Soto, Rıcardo Andrade Quaresma Bernardo, Ryan Guno Babel, Alvaro Negredo Sanchez, Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal, Domagoj Vıda, Tolga Zengin, Gökhan Gönül

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Hakem: Ümit Öztürk, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir, Arda Kardeşler

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