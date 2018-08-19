BB Erzurumspor - Beşiktaş sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:15'da başlayacak BB Erzurumspor - Beşiktaş maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 2. Haftasında Yeni Erzurum Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ümit Öztürk yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Yeni Erzurum
BB Erzurumspor: Özer Hurmacı, Leo Schwechlen, , Taylan Antalyalı, Tolga Ünlü, Emrah Başsan, , Hakan Arslan, Hakan Canbazoğlu, Lokman Gör, Jasmın Scuk
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Haberleri İstatistikleri
Beşiktaş: Adrıano Correıa Claro, Kepler Laveran De Lıma Ferreıra, Gary Alexıs Medel Soto, Rıcardo Andrade Quaresma Bernardo, Ryan Guno Babel, Alvaro Negredo Sanchez, Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal, Domagoj Vıda, Tolga Zengin, Gökhan Gönül
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ümit Öztürk, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir, Arda Kardeşler
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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