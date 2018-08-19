Akhisar Bel. - Çaykur Rizespor maç kadroları belli oldu...Lefter Küçükandonyadis Sezonu 2. haftasında Akhisar Bel. ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:15'da Spor Toto Akhisar Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Serkan Çınar yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Spor Toto Akhisar Stadyumu
Akhisar Bel.: Avdıja Vrsajevıc, Bilal Kısa, Yevgen Seleznov, Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, Ömer Bayram, Abdou Lwahıd Sıssoko, Mustafa Yumlu, Elvıs Kofı Okyere Wıafe Manu, Sergıo Antonıo Borges Junıor, Caner Osmanpaşa, Fatih Öztürk
Teknik Direktör: Safet Susiç
Haberleri İstatistikleri
Çaykur Rizespor: Musa Çağıran, Amınu Umar, Vedat Murıç, Robın Yalçın, , Marwane Saadane, Braıan Jose Samudıo Segovıa, Ali Çamdalı, Gökhan Akkan, Matıc Fınk, Mehmet Uslu
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Serkan Çınar, Süleyman Özay, Erdem Bayık, Volkan Bayarslan
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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