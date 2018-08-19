Ankaragücü, bayrama puanla girmek istiyor...

6 yıl aradan sonra Süper Lig'de oynadığı ilk maçta son şampiyon Galatasaray'a 3-1 yenilen Ankaragücü, Aytemiz Alanyaspor karşısında kazanarak 3 puan elde etmek istiyor. Yeni transferlerle gücünü arttıran sarı-lacivertliler bu maçı kayıpsız geçmek amacında.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'de başlayacak. Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının kendileri açısından çok önemli olduğunu vurguladı. Yiğiner AytemizAlanyaspor ile deplasmanda karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Aytemiz Alanyaspor karşılaşması bizim için çok önemli. İnşallah güzel bir futbolla üç puanı alırız'ifadelerini kullandı.

İKİ EKSİK BULUNUYOR

Bu akşam oynanacak karşılaşma Ankaragücü ile Aytemiz Alanyaspor arasındaki beşinci maç olacak. Daha önce oynanan 4 karşılaşmada Aytemiz Alanyaspor'un 3 galibiyeti bulunurken Ankaragücü 1 galibiyet elde edebildi. Ankaragücü ile Aytemiz Alanyaspor arasında 4 yıl önce oynanan son karşılaşmayı ise Alanyaspor 3-2 kazandı.

Ankaragücü'nde sakatlıklarından dolayı Alihan Kubalas ve Anton Putsila bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Ankaragücü'nün karşılaşmaya; Hopf, Erdem Özgenç, Bakary Kone, Yalçın Ayhan, Thiago Pinto, Ricardo Faty, Arif Morkaya (Sedat Ağçay), Thievy Bifouma, Youness Mokhtar, İlhan Parlak ve Moestafa El Kabir on biriyle çıkması bekleniyor. Maçı ise hakem Ali Şansalan yönetecek.