Ankaragücü'nde 3 transfer birden

MKE Ankaragücü, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla transfer bombalarını patlattı. Thibault Moulin, Alessio Cerci ve Thomas Heurtaux'un kadroya katıldığı Ankaragücü'nün sosyal medya hesabından taraftarlara duyuruldu.

Spor Toto Süper Lig'de yarışmacı bir kadro kurmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Ankaragücü yönetimi, 3 oyuncuyu daha renklerine bağladı. Geçtiğimiz sezon Legia Warszawa'da kiralık olarak forma giyen bonservisi Paok'ta olan Thibault Moulin ile 1 yıllık liralık olarak sözleşme imzalayan yönetim, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda Alessio Cerci ve Thomas Heurtaux'un da kadroya katıldığını duyurdu.

Daha önce Torino, Roma, Milan ve Atletico Madrid'de forma giyen Alessio Cerci son olarak Hellas Verona ile olan sözleşmesinin sona ermesinden sonra serbest kalmıştı. Geçen sezon Cerci, Verona formasıyla 24 maça çıkmış 3 gol kaydetmişti. Heurtaux ise, Udinese'in savunma oyuncusu olarak biliniyor.

"TAKVİYELERİMİZ DEVAM EDİYOR"

Mehmet Yiğiner, yarışmacı bir ekip kurmak istediklerini kaydederek, "Teknik heyetimizin raporu doğrultusunda gerekli bölgelere takviyelerimiz devam ediyor” dedi. Moulin’in kaliteli bir futbolcu olduğunu belirten Yiğiner, "Thibault Moulin’i 1 yıllık Paok’tan kiraladık. Alessio, Ankaragücü’müzde başarılı olacaktır. Kariyeri başarılarla dolu, oldukça yetenekli bir futbolcuyu daha kadromuza kattık. Camiamıza hayırlı olsun. Bir iki isim daha kadromuza katarak transferi noktalamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE LİGİNİ TAKİP EDİYORDUM"

Kendisi için yeni bir maceranın başladığını belirten yeni transferimiz Thibault Moulin, “Türkiye ligini takip ediyordum. Ankaragücü’nü de araştırdım. Çok büyük bir camia ve inanılmaz taraftara sahip olduğunu duydum. Takımım için elimden geleni yapacağım” dedi.

"ARKADAŞLARIM ETKİLİ OLDU"

İmza töreninden sonra formasını giyerek poz veren Alessio Cerci, “Büyük bir camiaya geldim. Ankaragücü’nü tercih etmemde arkadaşlarım etkili oldu. Onlardan Ankaragücü hakkında bilgiler aldım. Oldukça coşkulu bir camia, bu da beni heyecanlandırdı. Takım arkadaşlarımla birlikte çok çalışarak başarılı olacağımıza inanıyorum” diye konuştum.