Erkan Sözeri: “Önemli bir 3 puan aldık”

Spor Toto 1. Lig’in 2. haftasında Altınordu’ya konuk olan Gençlerbirliği, rakibini 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, sahada çok mücadele eden ve pas yapan bir Altınordu olduğunu, bunun da kendilerini şaşırtmadığını söyledi. Rakip analizini de buna göre yaptıklarını kaydeden Sözeri, “Maç bizim açımızdan olumlu geçti. Saha güzel olduğu için oyunu daha iyi yönettik. İyi sahalar futbola bir keyif getiriyor. Maçı yöneten bizdik, öne de geçtik. Ama anlık bir hatadan golü yedik. Hamlelerimizden sonra oyunu çevirdik. İzmir’de alınan güzel ve önemli bir 3 puan” dedi.
Lig sonunda hedeflerinin ilk 2’de yer almak olduğunu açıklayan Sözeri, “Daha iyi mücadele ederek önümüzdeki maçları da kazanmak istiyoruz. Maçlar ilerledikçe daha iyi bir Gençlerbirliği sahada olacak” şeklinde konuştu.
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