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Evkur Y.Malatyaspor 1 - Fenerbahçe 0
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EVKUR Y.MALATYASPOR 1 - FENERBAHÇE 0

Evkur Y.Malatyaspor 1 - Fenerbahçe 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 2. haftasında Evkur Y.Malatyaspor ile Fenerbahçe Yeni Malatya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Evkur Y.Malatyaspor 1-0 kazandı.

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Evkur Y.Malatyaspor 1 - Fenerbahçe 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 2. haftasında Evkur Y.Malatyaspor ile Fenerbahçe Yeni Malatya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Evkur Y.Malatyaspor 1-0 kazandı.

Evkur Y.Malatyaspor: Ertaç Özbir, Sadık Çiftpınar, Arturo Mina, Rahman Buğra Çağıran, Sincere Seth, Adem Büyük, Danijel Aleksic (90' Erkan Kaş), Guilherme Marques, Michael Pereira (86' Mustafa Eskihellaç), Ahmed Ildiz (64' Mitchell Donald), Khalid Boutaib

Teknik Direktör: Erol Bulut

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Şener Özbayraklı (78' Elif Elmas), Hasan Ali Kaldırım, Andre Ayew, Josef De Souza, Mehmet Topal, Mehmet Ekici (63' Mathieu Valbuena), Barış Alıcı (78' Alper Potuk), Islam Slimani

Teknik Direktör:

Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Koray Gençerler

Gol: DK 70: Danijel Aleksic (Evkur Y.Malatyaspor)

Sarı Kartlar: DK 71: Danijel Aleksic (Evkur Y.Malatyaspor), DK 90: Mitchell Donald (Evkur Y.Malatyaspor)

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