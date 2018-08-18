Altınordu 1 - Gençlerbirliği 2
Spor Toto 1'nci Lig 2. haftasında Altınordu ile Gençlerbirliği Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gençlerbirliği 2-1 kazandı.
Altınordu: Erce Kardeşler, Sinan Osmanoğlu, Berkay Samancı, Hasan Hatipoğlu, Yusuf Acer, Mehmet Murat Uçar, Sefa Yılmaz (76' Kerim Alıcı), Hüseyin Atakan Üner (46' Muhammed Mert), Oğulcan Ülgün (46' David Kılınç), Serdar Deliktaş, Kemal Rüzgar
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
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Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Alper Uludağ, Luccas Claro, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Stephane Sessegnon, Yasin Pehlivan, Ahmet İlhan Özek, Bekir Yılmaz (78' Nadir Çiftçi), Jailton Paraiba (71' Deniz Yılmaz), Mert Nobre
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ramazan Keleş, Gökhan Memişoğlu, Ali Tuna, Adem Sarıtaş
Goller: DK 30: Bekir Yılmaz (Gençlerbirliği), DK 53: Kemal Rüzgar (Altınordu), DK 79: Nadir Çiftçi (Gençlerbirliği)
Sarı Kartlar: DK 11: Alper Uludağ (Gençlerbirliği), DK 28: Oğulcan Ülgün (Altınordu), DK 61: Sefa Yılmaz (Altınordu), DK 83: Yasin Pehlivan (Gençlerbirliği), DK 90: David Kılınç (Altınordu), DK 90: Selçuk Şahin (Gençlerbirliği)
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