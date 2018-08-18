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Altınordu 1 - Gençlerbirliği 2
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ALTINORDU 1 - GENÇLERBİRLİĞİ 2

Altınordu 1 - Gençlerbirliği 2

Spor Toto 1'nci Lig 2. haftasında Altınordu ile Gençlerbirliği Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Gençlerbirliği 2-1 kazandı.

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Altınordu 1 - Gençlerbirliği 2

Spor Toto 1'nci Lig 2. haftasında Altınordu ile Gençlerbirliği Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gençlerbirliği 2-1 kazandı.

Altınordu: Erce Kardeşler, Sinan Osmanoğlu, Berkay Samancı, Hasan Hatipoğlu, Yusuf Acer, Mehmet Murat Uçar, Sefa Yılmaz (76' Kerim Alıcı), Hüseyin Atakan Üner (46' Muhammed Mert), Oğulcan Ülgün (46' David Kılınç), Serdar Deliktaş, Kemal Rüzgar

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Alper Uludağ, Luccas Claro, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Stephane Sessegnon, Yasin Pehlivan, Ahmet İlhan Özek, Bekir Yılmaz (78' Nadir Çiftçi), Jailton Paraiba (71' Deniz Yılmaz), Mert Nobre

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Hakem: Ramazan Keleş, Gökhan Memişoğlu, Ali Tuna, Adem Sarıtaş

Goller: DK 30: Bekir Yılmaz (Gençlerbirliği), DK 53: Kemal Rüzgar (Altınordu), DK 79: Nadir Çiftçi (Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: DK 11: Alper Uludağ (Gençlerbirliği), DK 28: Oğulcan Ülgün (Altınordu), DK 61: Sefa Yılmaz (Altınordu), DK 83: Yasin Pehlivan (Gençlerbirliği), DK 90: David Kılınç (Altınordu), DK 90: Selçuk Şahin (Gençlerbirliği)

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