Antalyaspor 3 - Atiker Konyaspor 3
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 2. haftasında Antalyaspor ile Atiker Konyaspor Antalya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Antalyaspor: Ruud Boffin, Chico, Diego Angelo, Ondrej Celustka, Nazim Sangare, William Vainqueur (56' Yekta Kurtuluş), Maicon Marques, Hakan Özmert, Danilo Campos (56' Jean-armel Drole), Doğukan Sinik (68' Harun Alpsoy), Souleymane Doukara
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
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Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ferhat Öztorun, Ali Turan, Uğur Demirok, Nejc Skubic, Volkan Fındıklı (64' Marko Jevtovic), Ömer Ali Şahiner, Jens Jonsson, Moryke Fofana (82' Paolo Hurtado), Mustapha Yatabare, Adis Jahovic (73' Deni Milosevic)
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Alper Ulusoy, Cem Satman, Volkan Narinç, Serkan Tokat
Goller: DK 8: Diego Angelo (Antalyaspor), DK 39: Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor), DK 45: Moryke Fofana (Atiker Konyaspor), DK 53: Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor), DK 67: Maicon Marques (Antalyaspor), DK 75: Diego Angelo (Antalyaspor)
Sarı Kartlar: DK 15: Ferhat Öztorun (Atiker Konyaspor), DK 29: Volkan Fındıklı (Atiker Konyaspor), DK 43: Hakan Özmert (Antalyaspor), DK 74: Marko Jevtovic (Atiker Konyaspor), DK 85: Ali Turan (Atiker Konyaspor)
Kırmızı Kart: DK 90: Marko Jevtovic (Atiker Konyaspor)
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