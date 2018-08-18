Bursaspor 0 - Kayserispor 0
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 2. haftasında Bursaspor ile Kayserispor Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Bursaspor: Harun Tekin, Aziz Behich, Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, Burak Kapacak, Yusuf Erdoğan (86' Jires Kembo-ekoko), Aytaç Kara, Stephane Badji, Furkan Soyalp (65' Tunay Torun), Allano Lima, Bogdan Stancu (74' Tomas Necid)
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Haberleri İstatistikleri
Kayserispor: Silviu Lung, Jean-armel Kana-biyik, Cristian Sapunaru, Sakıb Aytaç (58' Atila Turan), Tiago Lopes, Tjaronn Chery (67' Bilal Başacıkoğlu), Silvestre Varela (85' Şamil Cinaz), Rajko Rotman, Deniz Türüç, Bernard Mensah, Umut Bulut
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar, Özgür Yankaya
Sarı Kartlar: DK 32: Aytaç Kara (Bursaspor), DK 45: Tiago Lopes (Kayserispor), DK 68: Allano Lima (Bursaspor), DK 80: Bilal Başacıkoğlu (Kayserispor)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.