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BURSASPOR 0 - KAYSERİSPOR 0

Bursaspor 0 - Kayserispor 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 2. haftasında Bursaspor ile Kayserispor Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Bursaspor 0 - Kayserispor 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 2. haftasında Bursaspor ile Kayserispor Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Bursaspor: Harun Tekin, Aziz Behich, Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, Burak Kapacak, Yusuf Erdoğan (86' Jires Kembo-ekoko), Aytaç Kara, Stephane Badji, Furkan Soyalp (65' Tunay Torun), Allano Lima, Bogdan Stancu (74' Tomas Necid)

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Kayserispor: Silviu Lung, Jean-armel Kana-biyik, Cristian Sapunaru, Sakıb Aytaç (58' Atila Turan), Tiago Lopes, Tjaronn Chery (67' Bilal Başacıkoğlu), Silvestre Varela (85' Şamil Cinaz), Rajko Rotman, Deniz Türüç, Bernard Mensah, Umut Bulut

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Hakem: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar, Özgür Yankaya

Sarı Kartlar: DK 32: Aytaç Kara (Bursaspor), DK 45: Tiago Lopes (Kayserispor), DK 68: Allano Lima (Bursaspor), DK 80: Bilal Başacıkoğlu (Kayserispor)

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