Osmanlıspor 0 - Giresunspor 1
Spor Toto 1'nci Lig 2. haftasında Osmanlıspor ile Giresunspor Osmanlı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Giresunspor 1-0 kazandı.
Osmanlıspor: Abdulaziz Demircan, Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Caner Arıcı, Ousmane N'diaye, Ceyhun Gülselam (70' Oğuzhan Erdoğan), Furkan Özçal (88' Sinan Kurt), Adrien Regattin, Mertan Caner Öztürk, Tortol Lumanza Lembi, Beykan Şimşek (83' Furkan Yaman)
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Haberleri İstatistikleri
Giresunspor: Anıl Atağ, Uğur Arslan Kuru, Aykut Demir, Hüsamettin Tut, Savaş Polat (52' William Sery), Muhammed Ildiz (29' Muhammet Reis), Guy Landel, Adama Ba, Kürşad Sürmeli (67' Abdülkadir Kayalı), Abiola Dauda, Ibrahim Sangare
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Kapluhan, Deniz Caner Özaral, Yiğit Arslan
Gol: DK 33: Kürşad Sürmeli (Giresunspor)
Sarı Kartlar: DK 72: Tortol Lumanza Lembi (Osmanlıspor), DK 84: Hüsamettin Tut (Giresunspor)
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