İşte Evkur Y.Malatyaspor - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler
Bugün 21:45'da başlayacak Evkur Y.Malatyaspor - Fenerbahçe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 2. Haftasında Yeni Malatya Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Fırat Aydınus yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Yeni Malatya Stadyumu
Evkur Y.Malatyaspor: Khalid Boutaıb, Adem Büyük, Sadık Çiftpınar, Mıchael Pereıra, Muenfuh Seth Sincere, Ahmed Ildız, , Ertaç Özbir, Arturo Rafeal Mina Meza, Rahman Buğra Çağıran
Teknik Direktör: Erol Bulut
Haberleri İstatistikleri
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Şener Özbayraklı, , Barış Alıcı, , Roman Neustaedter, Martın Skrtel, Josef De Souza Dıas
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Koray Gençerler
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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