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İşte Evkur Y.Malatyaspor - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler
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İŞTE EVKUR Y.MALATYASPOR - FENERBAHÇE MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Evkur Y.Malatyaspor - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 2. haftasında Evkur Y.Malatyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Evkur Y.Malatyaspor - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler

Bugün 21:45'da başlayacak Evkur Y.Malatyaspor - Fenerbahçe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 2. Haftasında Yeni Malatya Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Fırat Aydınus yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Yeni Malatya Stadyumu

Evkur Y.Malatyaspor: Khalid Boutaıb, Adem Büyük, Sadık Çiftpınar, Mıchael Pereıra, Muenfuh Seth Sincere, Ahmed Ildız, , Ertaç Özbir, Arturo Rafeal Mina Meza, Rahman Buğra Çağıran

Teknik Direktör: Erol Bulut

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Şener Özbayraklı, , Barış Alıcı, , Roman Neustaedter, Martın Skrtel, Josef De Souza Dıas

Teknik Direktör:

Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Koray Gençerler

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