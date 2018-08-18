Altınordu - Gençlerbirliği sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 21:45'da başlayacak Altınordu - Gençlerbirliği maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto 1'nci Lig 2. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ramazan Keleş yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Altınordu: Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Hasan Hatipoğlu, Mehmet Murat Uçar, Oğulcan Ülgün, , Hüseyin Atakan Üner, Sefa Yılmaz, Serdar Deliktaş, Berkay Samancı, Sinan Osmanoğlu
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Haberleri İstatistikleri
Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Yasin Pehlivan, Ahmet İlhan Özek, Stephane Sessegnon, Mert Nobre, Luccas Claro Dos Santos, Alper Uludağ, Jaılton Lourenço Da Sılva, Bekir Yılmaz
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ramazan Keleş, Gökhan Memişoğlu, Ali Tuna, Adem Sarıtaş
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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