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Altınordu - Gençlerbirliği sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ALTINORDU - GENÇLERBİRLİĞİ SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Altınordu - Gençlerbirliği sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Spor Toto 1'nci Lig 2. haftasında Altınordu ile Gençlerbirliği arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Altınordu - Gençlerbirliği sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 21:45'da başlayacak Altınordu - Gençlerbirliği maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 2. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ramazan Keleş yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Altınordu: Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Hasan Hatipoğlu, Mehmet Murat Uçar, Oğulcan Ülgün, , Hüseyin Atakan Üner, Sefa Yılmaz, Serdar Deliktaş, Berkay Samancı, Sinan Osmanoğlu

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Yasin Pehlivan, Ahmet İlhan Özek, Stephane Sessegnon, Mert Nobre, Luccas Claro Dos Santos, Alper Uludağ, Jaılton Lourenço Da Sılva, Bekir Yılmaz

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Hakem: Ramazan Keleş, Gökhan Memişoğlu, Ali Tuna, Adem Sarıtaş

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