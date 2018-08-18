İşte Antalyaspor - Atiker Konyaspor maçında ilk 11'ler
Bugün 21:45'da başlayacak Antalyaspor - Atiker Konyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 2. Haftasında Antalya Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Alper Ulusoy yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Antalya Stadyumu
Antalyaspor: Dıego Angelo De Olıveıra, Macıel Sousa Campos Richard Danılo, Maıcon Marques Bıtencourt, Doğukan Sinik, Wıllıam Vaınqueur, Luıs Francısco Grando, Ruud Jorge Boffın, Ondrej Celustka, Nazım Sangare, Souleymane Doukara, Hakan Özmert
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Haberleri İstatistikleri
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Volkan Fındıklı, Ali Turan, Jens Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Mustapha Yatabare, Adıs Jahovıc, Uğur Demirok, Moryke Fofana, Ferhat Öztorun, Nejc Skubıc
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Alper Ulusoy, Cem Satman, Volkan Narinç, Serkan Tokat
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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