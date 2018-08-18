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İşte Antalyaspor - Atiker Konyaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ANTALYASPOR - ATİKER KONYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Antalyaspor - Atiker Konyaspor maçında ilk 11'ler

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 2. haftasında Antalyaspor ile Atiker Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Antalyaspor - Atiker Konyaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 21:45'da başlayacak Antalyaspor - Atiker Konyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 2. Haftasında Antalya Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Alper Ulusoy yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Antalya Stadyumu

Antalyaspor: Dıego Angelo De Olıveıra, Macıel Sousa Campos Richard Danılo, Maıcon Marques Bıtencourt, Doğukan Sinik, Wıllıam Vaınqueur, Luıs Francısco Grando, Ruud Jorge Boffın, Ondrej Celustka, Nazım Sangare, Souleymane Doukara, Hakan Özmert

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Volkan Fındıklı, Ali Turan, Jens Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Mustapha Yatabare, Adıs Jahovıc, Uğur Demirok, Moryke Fofana, Ferhat Öztorun, Nejc Skubıc

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Hakem: Alper Ulusoy, Cem Satman, Volkan Narinç, Serkan Tokat

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