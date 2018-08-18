Hatayspor 3 - K Karabükspor 1
Spor Toto 1'nci Lig 2. haftasında Hatayspor ile K Karabükspor Antakya Atatürk Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Hatayspor 3-1 kazandı.
Hatayspor: Akın Alkan, Mesut Çaytemel, Yusuf Abdioğlu, Sadi Karaduman, Murat Paluli, Yılmaz Özeren, Caner Hüseyin Bağ (68' Dmytro Korkishko), Tom Silva (88' Buğra Temel), Kubilay Sönmez, Selim Ilgaz (81' Hamza Gür), Sinan Kurumuş
Teknik Direktör:
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K Karabükspor: Ferhat Yılmaz, Can Sıkılmaz, Berkay Yılmaz, Abdullah Sezgin, Berk Kervankıran, Batuhan Kurt, Fatih Kızılay (55' Melih Berat Arslan), Ahmet Karadayı, Emre Eser (41' Arif Bostancı), Cihan Aydın (46' Fatih Tultak), Yusuf Akbulut
Teknik Direktör: Fikret Yılmaz
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Hakem: Kadir Sağlam, Baran Eraslan, Sezgin Çınar, Murat Erdoğan
Goller: DK 5: Selim Ilgaz (Hatayspor), DK 14: Mesut Çaytemel (Hatayspor), DK 22: Yusuf Akbulut (K Karabükspor), DK 50: Yılmaz Özeren (Hatayspor)
Sarı Kartlar: DK 13: Berkay Yılmaz (K Karabükspor), DK 80: Can Sıkılmaz (K Karabükspor), DK 85: Arif Bostancı (K Karabükspor)
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