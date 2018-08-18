Bursaspor - Kayserispor maç kadroları belli oldu...Lefter Küçükandonyadis Sezonu 2. haftasında Bursaspor ile Kayserispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:15'da Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu
Bursaspor: Sorin Bogdan Stancu, Harun Tekin, Ertuğrul Ersoy, , Stephane Badjı, Yusuf Erdoğan, Furkan Soyalp, Aziz Eraltay, Barış Yardımcı, Aytaç Kara
Teknik Direktör: Samet Aybaba
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Kayserispor: Tıago Jorge Olıveıra Lopes, Rajko Rotman, Umut Bulut, Deniz Türüç, Sılvestre Manuel Gonçalves Varela, , Crıstıan-ıonut Sapunaru, Sılvıu Lung, Bernard Mensah, Jean Armel Kana Bıyık, Sakıb Aytaç
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar, Özgür Yankaya
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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