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Bursaspor - Kayserispor maç kadroları belli oldu...
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BURSASPOR - KAYSERİSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Bursaspor - Kayserispor maç kadroları belli oldu...

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 2. haftasında Bursaspor ile Kayserispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Bursaspor - Kayserispor maç kadroları belli oldu...

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 2. haftasında Bursaspor ile Kayserispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:15'da Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu

Bursaspor: Sorin Bogdan Stancu, Harun Tekin, Ertuğrul Ersoy, , Stephane Badjı, Yusuf Erdoğan, Furkan Soyalp, Aziz Eraltay, Barış Yardımcı, Aytaç Kara

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Kayserispor: Tıago Jorge Olıveıra Lopes, Rajko Rotman, Umut Bulut, Deniz Türüç, Sılvestre Manuel Gonçalves Varela, , Crıstıan-ıonut Sapunaru, Sılvıu Lung, Bernard Mensah, Jean Armel Kana Bıyık, Sakıb Aytaç

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Hakem: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar, Özgür Yankaya

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