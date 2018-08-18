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İşte Osmanlıspor - Giresunspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE OSMANLISPOR - GİRESUNSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Osmanlıspor - Giresunspor maçında ilk 11'ler

Spor Toto 1'nci Lig 2. haftasında Osmanlıspor ile Giresunspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Osmanlıspor - Giresunspor maçında ilk 11'ler

Bugün 19:15'da başlayacak Osmanlıspor - Giresunspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 2. Haftasında Osmanlı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Osmanlı

Osmanlıspor: Muhammed Bayır, Abdulaziz Demircan, Caner Arıcı, Ceyhun Gülselam, Adrıen Danıel Karoly Regattın, Furkan Özçal, Beykan Şimşek, Ousmane Cardınal Ndıaye, Mertan Caner Öztürk, Tortol Lumanza Lembı, Anıl Karaer

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Giresunspor: Aykut Demir, Guy Lucıen Mıchel Landel, Uğur Arslan Kuru, , , Muhamed Ildız, Anıl Atağ, Savaş Polat, Ba Adama, Hüsamettin Tut

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Kapluhan, Deniz Caner Özaral, Yiğit Arslan

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