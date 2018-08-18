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İşte Hatayspor - K Karabükspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE HATAYSPOR - K KARABÜKSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Hatayspor - K Karabükspor maçında ilk 11'ler

Spor Toto 1'nci Lig 2. haftasında Hatayspor ile K Karabükspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Hatayspor - K Karabükspor maçında ilk 11'ler

Bugün 16:30'da başlayacak Hatayspor - K Karabükspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 2. Haftasında Antakya Atatürk Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Kadir Sağlam yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Antakya Atatürk Stadı

Hatayspor: Kubilay Sönmez, Selim Ilgaz, Yılmaz Özeren, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Akın Alkan, Sinan Kurumuş, Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli, Wellıngton Brıto Da Sılva, Caner Hüseyin Bağ

Teknik Direktör:

K Karabükspor: Ahmet Karadayı, , , , Can Sıkılmaz, , Fatih Kızılay, Yusuf Akbulut, Batuhan Kurt

Teknik Direktör: Fikret Yılmaz

Hakem: Kadir Sağlam, Baran Eraslan, Sezgin Çınar, Murat Erdoğan

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