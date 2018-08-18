İşte Hatayspor - K Karabükspor maçında ilk 11'ler
Bugün 16:30'da başlayacak Hatayspor - K Karabükspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto 1'nci Lig 2. Haftasında Antakya Atatürk Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Kadir Sağlam yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Antakya Atatürk Stadı
Hatayspor: Kubilay Sönmez, Selim Ilgaz, Yılmaz Özeren, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Akın Alkan, Sinan Kurumuş, Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli, Wellıngton Brıto Da Sılva, Caner Hüseyin Bağ
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
K Karabükspor: Ahmet Karadayı, , , , Can Sıkılmaz, , Fatih Kızılay, Yusuf Akbulut, Batuhan Kurt
Teknik Direktör: Fikret Yılmaz
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Kadir Sağlam, Baran Eraslan, Sezgin Çınar, Murat Erdoğan
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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