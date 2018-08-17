Trabzonspor 3 - Demir Grup Sivasspor 1
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 2. haftasında Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Trabzonspor 3-1 kazandı.
Trabzonspor: Onur Kıvrak, Zargo Toure, Joao Pereira, Filip Novak, Majid Hosseini, Jose Sosa (81' Batuhan Artarslan), Olcay Şahan, Ogenyi Onazi, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı (53' Juraj Kucka), Hugo Rodallega (64' Burak Yılmaz)
Teknik Direktör: Ünal Karaman
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Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Carl Medjani, Ziya Erdal (78' Erdoğan Yeşilyurt), Douglas, Uğur Çiftçi, Delvin Ndinga (12' David Braz), Hakan Arslan, Sergiy Rybalka (88' Zoro Cyriac), Robinho, Arouna Kone, Emre Kılınç
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen, Bahattin Şimşek
Goller: DK 7: Olcay Şahan (Trabzonspor), DK 14: Hugo Rodallega (Trabzonspor), DK 27: Hugo Rodallega (Trabzonspor), DK 45: Douglas (Demir Grup Sivasspor)
Sarı Kartlar: DK 4: Delvin Ndinga (Demir Grup Sivasspor), DK 8: Olcay Şahan (Trabzonspor), DK 13: David Braz (Demir Grup Sivasspor), DK 85: Uğur Çiftçi (Demir Grup Sivasspor), DK 90: Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor)
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