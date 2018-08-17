Elazığspor 1 - Boluspor 2
Spor Toto 1'nci Lig 2. haftasında Elazığspor ile Boluspor Elazığ Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Boluspor 2-1 kazandı.
Elazığspor: Ahmet Doğan, Adem Alkaşi, Mehmet Yiğit, Ali Fırat Okur, Emre Öztürk, Elmar Bjarnason, Andreas Tatos, Eren Çinkılınç (90' Idrissa Diarra), Kadir Taşoğlu (83' Kadir Bekmezci), Moussa Bagayoko (75' Orhan Şam), Ahmet Aras
Teknik Direktör: Orhan Kaynak
Haberleri İstatistikleri
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Uğur Akdemir, Ümit Kurt, Cengiz Umut Meraş, Mamadou Diarra, Chukwuma Akabueze, İshak Çakmak, Mustafa Durak (65' İsmail Haktan Odabaşı), Yusuf Emre Gültekin (75' Umut Gündoğan), Melih Okutan (90' Daniel Dimov), Özgürcan Özcan
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Caner Ak, Oğuz Terzi, Furkan Ürün, Mert Güzenge
Goller: DK 19: Chukwuma Akabueze (Boluspor), DK 48: Özgürcan Özcan (Boluspor), DK 76: Emre Öztürk (Elazığspor)
Sarı Kartlar: DK 37: Uğur Akdemir (Boluspor), DK 82: Andreas Tatos (Elazığspor), DK 83: Elmar Bjarnason (Elazığspor), DK 87: Mamadou Diarra (Boluspor), DK 87: Ali Fırat Okur (Elazığspor)
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