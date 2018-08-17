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Elazığspor 1 - Boluspor 2
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ELAZIĞSPOR 1 - BOLUSPOR 2

Elazığspor 1 - Boluspor 2

Spor Toto 1'nci Lig 2. haftasında Elazığspor ile Boluspor Elazığ Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Boluspor 2-1 kazandı.

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Elazığspor 1 - Boluspor 2

Spor Toto 1'nci Lig 2. haftasında Elazığspor ile Boluspor Elazığ Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Boluspor 2-1 kazandı.

Elazığspor: Ahmet Doğan, Adem Alkaşi, Mehmet Yiğit, Ali Fırat Okur, Emre Öztürk, Elmar Bjarnason, Andreas Tatos, Eren Çinkılınç (90' Idrissa Diarra), Kadir Taşoğlu (83' Kadir Bekmezci), Moussa Bagayoko (75' Orhan Şam), Ahmet Aras

Teknik Direktör: Orhan Kaynak

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Uğur Akdemir, Ümit Kurt, Cengiz Umut Meraş, Mamadou Diarra, Chukwuma Akabueze, İshak Çakmak, Mustafa Durak (65' İsmail Haktan Odabaşı), Yusuf Emre Gültekin (75' Umut Gündoğan), Melih Okutan (90' Daniel Dimov), Özgürcan Özcan

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Hakem: Caner Ak, Oğuz Terzi, Furkan Ürün, Mert Güzenge

Goller: DK 19: Chukwuma Akabueze (Boluspor), DK 48: Özgürcan Özcan (Boluspor), DK 76: Emre Öztürk (Elazığspor)

Sarı Kartlar: DK 37: Uğur Akdemir (Boluspor), DK 82: Andreas Tatos (Elazığspor), DK 83: Elmar Bjarnason (Elazığspor), DK 87: Mamadou Diarra (Boluspor), DK 87: Ali Fırat Okur (Elazığspor)

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