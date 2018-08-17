Ümraniyespor 2 - Adanaspor 1
Spor Toto 1'nci Lig 2. haftasında Ümraniyespor ile Adanaspor Ümraniye Bld. İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Ümraniyespor 2-1 kazandı.
Ümraniyespor: Burak Öğür, Merthan Açıl, Oğuz Ceylan, Mücahit Albayrak, Aaron Appindangoye, Boubacar Diabang (83' Andreas Vasilogiannis), Recep Aydın, Serkan Göksu (88' Muhammed Gönülaçar), Timur Temeltaş, Emircan Altıntaş, Leandrinho (58' Atabey Çiçek)
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Haberleri İstatistikleri
Adanaspor: Goran Karacic, Göksu Alhas, Berkan Yıldırım, Veli Kızılkaya, Renan Diniz (22' Emre Can Coşkun), Kenan Karışık (46' Ahmet Dereli), Abdulkadir Özdemir, Hakan Barış, Robert Feczesin, Claudiu Bumba, Gökhan Sazdağı (81' Andaç Güleryüz)
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Özgüç Türkalp, İlker Takpak, Kamil Çetin, Mustafa Aydın
Goller: DK 29: Recep Aydın (Ümraniyespor), DK 33: Leandrinho (Ümraniyespor), DK 90: Robert Feczesin (Adanaspor)
Sarı Kartlar: DK 39: Gökhan Sazdağı (Adanaspor), DK 39: Merthan Açıl (Ümraniyespor), DK 43: Aaron Appindangoye (Ümraniyespor), DK 55: Recep Aydın (Ümraniyespor), DK 73: Abdulkadir Özdemir (Adanaspor), DK 78: Hakan Barış (Adanaspor), DK 84: Veli Kızılkaya (Adanaspor), DK 90: Claudiu Bumba (Adanaspor)
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