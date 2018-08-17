Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 21:45'da başlayacak Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 2. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, , Hugo Rodallega Martınez, Jose Ernesto Sosa, Olcay Şahan, , Ogenyı Eddy Onazı, Joao Pedro Da Sılva Pereıra, Abdülkadir Ömür, Fılıp Novak, Yusuf Yazıcı
Teknik Direktör: Ünal Karaman
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Demir Grup Sivasspor: Uğur Çiftçi, Arouna Kone, Carl Medjanı, Robson De Souza, Tolgahan Acar, , Serhıy Rybalka, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Ziya Erdal, Delvin Chanel Ndınga
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen, Bahattin Şimşek
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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