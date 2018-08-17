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İşte Elazığspor - Boluspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ELAZIĞSPOR - BOLUSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Elazığspor - Boluspor maçında ilk 11'ler

Spor Toto 1'nci Lig 2. haftasında Elazığspor ile Boluspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Elazığspor - Boluspor maçında ilk 11'ler

Bugün 19:15'da başlayacak Elazığspor - Boluspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 2. Haftasında Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Caner Ak yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Elazığ Atatürk

Elazığspor: Theodor Elmar Bjarnason, Ahmet Aras, Andreas Tatos, Adem Alkaşi, , Ali Fırat Okur, Mehmet Yiğit, Emre Öztürk, Eren Çinkılınç, Kadir Taşoğlu, Ahmet Doğan

Teknik Direktör: Orhan Kaynak

Boluspor: Mamadou Dıarra, Melih Okutan, Chukwuma Emmanuel Akabueze, İshak Çakmak, Uğur Akdemir, Özgür Can Özcan, Gökhan Değirmenci, Yusuf Emre Gültekin, Cengiz Umut Meraş, Ümit Kurt, Mustafa Durak

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Hakem: Caner Ak, Oğuz Terzi, Furkan Ürün, Mert Güzenge

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