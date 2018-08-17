İşte Elazığspor - Boluspor maçında ilk 11'ler
Bugün 19:15'da başlayacak Elazığspor - Boluspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto 1'nci Lig 2. Haftasında Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Caner Ak yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Elazığ Atatürk
Elazığspor: Theodor Elmar Bjarnason, Ahmet Aras, Andreas Tatos, Adem Alkaşi, , Ali Fırat Okur, Mehmet Yiğit, Emre Öztürk, Eren Çinkılınç, Kadir Taşoğlu, Ahmet Doğan
Teknik Direktör: Orhan Kaynak
Haberleri İstatistikleri
Boluspor: Mamadou Dıarra, Melih Okutan, Chukwuma Emmanuel Akabueze, İshak Çakmak, Uğur Akdemir, Özgür Can Özcan, Gökhan Değirmenci, Yusuf Emre Gültekin, Cengiz Umut Meraş, Ümit Kurt, Mustafa Durak
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Caner Ak, Oğuz Terzi, Furkan Ürün, Mert Güzenge
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