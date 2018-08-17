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Ümraniyespor - Adanaspor maç kadroları belli oldu...
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ÜMRANİYESPOR - ADANASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Ümraniyespor - Adanaspor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 2. haftasında Ümraniyespor ile Adanaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Ümraniyespor - Adanaspor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 2. haftasında Ümraniyespor ile Adanaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 17:00'da Ümraniye Bld. İlçe Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Özgüç Türkalp yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Ümraniye Bld. İlçe

Ümraniyespor: Aaron Chrıstopher Bılly Ondele Appındangoye, Timur Temeltaş, Leandro Barrıos Rıta Dos Martıres, Emircan Altıntaş, Oğuz Ceylan, Serkan Göksu, Recep Aydın, Merthan Açıl, Burak Öğür, Mucahit Albayrak, Boubacar Dıalıba Dıabang

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Adanaspor: Göksu Alhas, Veli Kızılkaya, Hakan Barış, Kenan Karışık, , Berkan Yıldırım, Goran Karacıc, , Renan Souza Dınız, Gökhan Sazdağı, Abdulkadir Özdemir

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Hakem: Özgüç Türkalp, İlker Takpak, Kamil Çetin, Mustafa Aydın

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