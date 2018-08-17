Ümraniyespor - Adanaspor maç kadroları belli oldu...Spor Toto 1'nci Lig 2. haftasında Ümraniyespor ile Adanaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 17:00'da Ümraniye Bld. İlçe Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Özgüç Türkalp yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Ümraniye Bld. İlçe
Ümraniyespor: Aaron Chrıstopher Bılly Ondele Appındangoye, Timur Temeltaş, Leandro Barrıos Rıta Dos Martıres, Emircan Altıntaş, Oğuz Ceylan, Serkan Göksu, Recep Aydın, Merthan Açıl, Burak Öğür, Mucahit Albayrak, Boubacar Dıalıba Dıabang
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Haberleri İstatistikleri
Adanaspor: Göksu Alhas, Veli Kızılkaya, Hakan Barış, Kenan Karışık, , Berkan Yıldırım, Goran Karacıc, , Renan Souza Dınız, Gökhan Sazdağı, Abdulkadir Özdemir
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Özgüç Türkalp, İlker Takpak, Kamil Çetin, Mustafa Aydın
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.