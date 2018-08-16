Spor Toto 1. Lig'de 2. hafta heyecanı 17 Ağustos Cuma günü yapılacak Ümraniyespor-Adanaspor ve Tetiş Yapı Elazığspor-Boluspor karşılaşmalarıyla başlayacak.

Haftanın ilk müsabakalarında Ümraniyespor ile Adanaspor saat 17.00'de Ümraniye Belediyesi Stadı'nda, Tetiş Yapı Elazığspor ile Boluspor ise saat 19.15'te Elazığ Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 1. Lig'de 2. haftanın maç programı şöyle:

17 Ağustos Cuma:

17.00 Ümraniyespor-Adanaspor (Ümraniye Belediyesi)

19.15 Tetiş Yapı Elazığspor-Boluspor (Elazığ Atatürk)

18 Ağustos Cumartesi:

16.30 Hatayspor-Kardemir Karabükspor (Antakya Atatürk)

19.15 Osmanlıspor-Giresunspor (Osmanlı)

21.45 Altınordu-Gençlerbirliği (Bornova)

19 Ağustos Pazar:

19.15 Adana Demirspor-Denizlispor (5 Ocak Fatih Terim)

19.15 Afjet Afyonspor-Altay (Zafer)

21.45 Gazişehir Gaziantep-İstanbulspor (Gaziantep)

21.45 Eskişehir-Balıkesirspor Baltok (Stadı henüz açıklanmadı)