﻿
Eto'o yeni takımına imzayı attı
﻿
Site İçi Arama
﻿

ETO'O YENİ TAKIMINA İMZAYI ATTI

Eto'o yeni takımına imzayı attı

Atiker Konyaspor'dan ayrılan Samuel Eto'o yeni takımı Katar Sports Club'a imza attı.

599 Okunma

Atiker Konyaspor'dan ayrılan Samuel Eto'o yeni takımı Katar Sports Club'a imza attı.

37 yaşındaki futbolcu, "22 yıllık üst düzey futbol hayatımın ardından, kendime yeni bir mücadele yaratmak için Doha'ya geldim" açıklamasında bulundu.

Samuel Eto'o, Katar Sports Club'a imzayı attı. 3 kez Afrika'nın en değerli futbolcusu seçilen Kamerunlu oyuncu için kulüp binasında sözleşme töreni düzenlendi.

Katar Sports Club'ün başkanı Şeyh Hassim bin Hamad ile kameraların karşısına geçen Eto'o yeni bir mücadele için hazır olduğunu belirtti.

37 yaşındaki futbolcu, "22 yıllık üst düzey futbol hayatımın ardından, kendime yeni bir mücadele yaratmak için Doha'dayım. Dünyanın her bölgesinde futbol oynadım ve şimdi Katar'a gelmek için en doğru zamanın olduğuna karar verdim. Umarım Katar futbol tarihine küçük de olsa bir katkı yapabilirim" ifadelerini kullandı.

Samuel Eto'o basın toplantısının arından yeni takımında giyeceği 81 numaralı forma ile birlikte kameralara poz verdi.

2015 yılında Antalyaspor'a gelen Kamerunlu golcü, geçen sezonun ikinci yarısında ise Atiker Konyaspor'un başarısı için ter döktü.

Kırmızı-beyazlı takımda 44 gol atan Eto'o'nun adı transfer dönemlerinde de sık sık büyük takımlarla anıldı. Buna karşın tecrübeli golcü, geçen sezonun ara transfer döneminde Atiker Konyaspor'a transfer oldu. 37 yaşındaki yıldız, yeşil-beyazlı formayla da 6 kez gol sevinci yaşadı. 

1
Süper Lig takımları galibiyette ne kadar kazanıyor?
1
Yüzyılın en saçma yasaklarından biri daha Türkiye'den...
"Var sistemi bir karar mekanizması değildir"
5
El Kabir, Ankaragücü'nde
Haberankara.com'un 5'nci yıl ödül töreninde sürpriz konuklar
İşte Süper Lig'de ilk haftanın programı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿