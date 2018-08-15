Eto'o yeni takımına imzayı attı

Atiker Konyaspor'dan ayrılan Samuel Eto'o yeni takımı Katar Sports Club'a imza attı.

37 yaşındaki futbolcu, "22 yıllık üst düzey futbol hayatımın ardından, kendime yeni bir mücadele yaratmak için Doha'ya geldim" açıklamasında bulundu.

Samuel Eto'o, Katar Sports Club'a imzayı attı. 3 kez Afrika'nın en değerli futbolcusu seçilen Kamerunlu oyuncu için kulüp binasında sözleşme töreni düzenlendi.

Katar Sports Club'ün başkanı Şeyh Hassim bin Hamad ile kameraların karşısına geçen Eto'o yeni bir mücadele için hazır olduğunu belirtti.

37 yaşındaki futbolcu, "22 yıllık üst düzey futbol hayatımın ardından, kendime yeni bir mücadele yaratmak için Doha'dayım. Dünyanın her bölgesinde futbol oynadım ve şimdi Katar'a gelmek için en doğru zamanın olduğuna karar verdim. Umarım Katar futbol tarihine küçük de olsa bir katkı yapabilirim" ifadelerini kullandı.

Samuel Eto'o basın toplantısının arından yeni takımında giyeceği 81 numaralı forma ile birlikte kameralara poz verdi.

2015 yılında Antalyaspor'a gelen Kamerunlu golcü, geçen sezonun ikinci yarısında ise Atiker Konyaspor'un başarısı için ter döktü.

Kırmızı-beyazlı takımda 44 gol atan Eto'o'nun adı transfer dönemlerinde de sık sık büyük takımlarla anıldı. Buna karşın tecrübeli golcü, geçen sezonun ara transfer döneminde Atiker Konyaspor'a transfer oldu. 37 yaşındaki yıldız, yeşil-beyazlı formayla da 6 kez gol sevinci yaşadı.