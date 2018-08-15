Ankaragücü'nün borcu bitiyor mu?

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Profesor Oklitus

15 Ağustos 201814:54

Yillarimizi ozellikle Ingiliz ve Avrupa futbol kulup yonetim sistemlerini ogrenmeye ve Futboldaki kulup yonetim anlayisini incelemeye verdik. Bunca yildir daha bu kadar kotu ve kasitli olarak kotu yonetilip , istismar edilip devletin tek bir Hukukcusunun bile Ankaragucunde gozler onunde aleni olarak islenen cinayete ilgi bile duymadigi bir olaya sahit olmadim. Turkiye ve benzeri sistemlerde eminimki Ankaragucunun basina kasten getirilenler aynen gelmekte ama bir kulup dusununki Taraftari disinda tek sahibi kalmamis, icracilarca baskan koltugu dahi yagmalanmis, eski baskan hesaplar zaman asimina ugrayana kadar ipleri uzaktan cekmekte ve kulup hergun biraz daha birilerinin tabiriyle Amatore lige dogru yokolma surecinde. Uzerine birilerinin ellerinin kiri olarak yikilmis borcun tam kesin miktarini bilen dahi yok. Kitapta olanin uzerine sagdan soldan eski yonetim dostlari icralar ekliyor. Siyah ile Beyaz belli degil tam bir Gri bolgede kulup. 6 yilda iste o kulubu sifirdan degil eksi 140 milyondan alip Super ligde en az borcu olan kuluplerden birisi yapmak dunyada esi ve benzeri bulunmayan bir olaydir. Ankaragucu mucizesi bence Tum dunya futbolseverlerine futbol romantiklerine bir destan olarak aktarilmalidir. 60 yildan bahsetmiyoruz 6 yil gibi kisa bir sureden bahsediyoruz isin ihtisami aslinda burada. Turkiye sartlarinda daha gecen sezon Gaziantepli kucucuk cocuklari cagirip destek veren Ankaragucu taraftari iste o Gaziantepin nasil soyuldugunu nasil kirli bir mendil misali cope atildigini bir aklina getirsin birde aslinda o Gaziantepin belki Kat Kat fazlasi ekonomik bataktaki Ankaragucunun basardiklariyla bir kiyaslasin. Bu dunya uzerinde bir futbol destanidir. Dusunun birde bu kulubun bu yil Turkiye kupasi kaldirdigini. Istanbulun densizi 6 sene once cocuklarimiza bozuk para atarken bugun ayni ahlaksiz zihniyetin bir gazetecisi forma bulmuslar diyebilecek kadar bu destandan habersiz ve ilgisiz. Varsa yoksa 3 sahtekar kulubun yamakligini yapan bu tiplere iste o Turkiye Kupasi bu destani tam alinlarina yazmak icin en buyuk kapak olur. Insallah bu sene o kupayi kaldiralim destanimiz futbolda Yazit olsun.