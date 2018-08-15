Ankaragücü'nün borcu bitiyor mu?

Ankaragücü'nün FİFA dosyalarını temizlemede büyük katkı sağlayan kulüp avukatlarından Erdal Kesebir'den camiayı mutlu eden bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kesebir, Ankaragücü için "borç bitiyor" ifadelerini kullandı.
İşte Erdal Kesebir'in sosyal medyada çok etki yapan o paylaşımı:
"Sevgili Ankaragüçlüler,
Hiç bir şeyin canınızı sıkmasına izin vermeyin! Mucize takımsınız!Türkiye'de değil Dünya'da eşiniz yok ! Yeni mucizelere hazır olun. Belki merak etmişsinizdir, FİFA borcumuz ne kadar kaldı diye ? Her ay 50.000 Euro ödüyoruz, son 800.000 Euro. Borç bitiyor..."
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