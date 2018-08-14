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Osmanlıspor'dan çifte idman
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OSMANLISPOR'DAN ÇİFTE İDMAN

Osmanlıspor'dan çifte idman

Spor Toto 1. Lig’in ikinci hafta karşılaşmasında Cumartesi günü sahasında Giresunspor’la mücadele edecek olan Osmanlıspor, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

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Spor Toto 1. Lig’in ikinci hafta karşılaşmasında Cumartesi günü sahasında Giresunspor’la mücadele edecek olan Osmanlıspor, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Günün ilk antrenmanına Batıkent Tesisleri’nde tecrübeli teknik adam Mustafa Reşit Akçay yönetiminde çıkan Başkent ekibi, 1,5 saat çalıştı. Egzersiz lastikleriyle yapılan çalışmayla başlayan antrenmana, saha içerisindeki istasyonlarda yapılan kuvvet ağırlıklı çalışmayla devam edildi. Daha sonra dar alanda gruplar halinde pas çalışmasında bulunan oyuncular yarı sahada 3 takım halinde taktik ağırlıklı oynadıkları oyunla antrenmanı sonlandırdı.

Başkent ekibi, günün ikinci antrenmanına ise ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla start verdi. Yarı sahada gruplar halinde kanatlardan orta ve gol organizasyonlarında bulunan mor-sarılı ekip taktiğe yönelik maçla antrenmanı tamamladı. Antrenmana tedavileri devam eden Numan Çürüksu, Engin Bekdemir, Hasan Kılıç, Sokol ve Mele katılmazken bu oyuncular takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.

Osmanlıspor yarın (Çarşamba) 18:00’da yapacağı antrenmanla Giresunspor maçının hazırlıklarını devam ettirecek. 

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