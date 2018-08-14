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Gazişehir Gaziantep'te galibiyet sevinci
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GAZİŞEHİR GAZİANTEP'TE GALİBİYET SEVİNCİ

Gazişehir Gaziantep'te galibiyet sevinci

Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında Denizlispor'u 1-0 yenen Gazişehir Gaziantep'te galibiyet sevinci yaşanıyor.

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Kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takım olarak hafta sonu zorlu bir deplasmanda, çok değerli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Lige başlarken elde edilen moralin önemine işaret eden Konukoğlu, şöyle konuştu:

"Güzel bir futbolla 3 puan alarak 'Ya Allah, bismillah' diyerek lige başladık. Bu yüzden başta hocamız olmak üzere tüm futbolcuları, teknik heyeti ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Bu galibiyet, tüm şehitlerimize armağan olsun. İnşallah bunun devamını da getireceğiz."

Teknik direktör Yalçın Koşukavak ise her geçen gün daha iyi olabilmek adına mücadele edeceklerini belirterek, "Bu başlangıç çok önemliydi. Takım olma adına önemli bir adımdı. Son düdüğe kadar, hep beraber mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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