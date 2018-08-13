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Tüfad Ankara, Tahir Çopur ile devam dedi..
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TÜFAD ANKARA, TAHİR ÇOPUR İLE DEVAM DEDİ..

Tüfad Ankara, Tahir Çopur ile devam dedi..

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Ankara Şubesi'nde başkanlığa Tahir Çopur yeniden seçildi.

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Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Ankara Şubesi'nde başkanlığa Tahir Çopur yeniden seçildi.

Ankara Nazım Hikmet Kongre Merkezi'nde yapılan olağan genel kurula, 200 delege katıldı. Açık oylama usulüyle yapılan ve tek adayla gidilen seçimde, Çopur, oy birliğiyle bir kez daha başkanlık koltuğuna oturdu.

Eski başkan Feridun Köse'nin vefatı sonrasında yönetim kurulu içinden başkanlık görevine getirilen Çopur, ikinci kez şubenin başkanlığına seçildi.

Olağan Genel Kurul sonrasında Tahir Çopur başkanlığındaki yönetim ve denetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Yönetim kurulu:

Tahir Çopur, Sezai Yıldırım, Derya Doğru, Metin Bostanoğlu, Mete Işık, Tuncay Mocan, Hames Şentürk, Çağatay Şalap, Ali Metin, Gören Köse, Mehmet Güler, İsmet Kamak, İskender Atasoy, Murat Gökçe, Hasan Yüce.

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