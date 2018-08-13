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Erkan Sözeri: Bugün tecrübemizle kazandık...
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ERKAN SÖZERİ: BUGÜN TECRÜBEMİZLE KAZANDIK...

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, kırmızı-siyahlı takımın ilerleyen haftalarda ritmini bulacağını söyledi.

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Erkan Sözeri, Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk haftasında Gençlerbirliği'nin Hatayspor'u 1-0 yendiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk maçların her zaman zor geçtiğini belirterek, "Bizi destekleyen, pozitif sinerji veren camiaya sezonun ilk galibiyeti hayırlı olsun." dedi.

Karşılaşmada kırmızı-siyahlı takımın sergilediği futbolun çok tatmin edici olmadığını ifade eden Sözeri, "Milli maç arasından sonra çok daha iyi, iştahlı, agresif bir Gençlerbirliği izleyeceğinizden emin olabilirsiniz. Ritmi yakalamak için zamana ihtiyacımız var. Tecrübemizle kazandık diyebiliriz. Bizim hedefimiz var, hedefimize layık oyun ve mücadeleyi ortaya koymalıyız." diye konuştu.

Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut ise lige iyi başlamak istediklerini ancak tecrübeli ve kaliteli rakipleri karşısında bunu başaramadıklarını dile getirdi.

Karşılaşmanın dengeli başladığını ve yedikleri gole kadar pozisyon vermediklerini ifade eden Palut, şunları söyledi:

"Gereksiz bir penaltıyla geriye düştük. Bunun dışında ilk yarı iyi mücadele ettik. İkinci yarıyla oyuna ağırlığını koyan, pozisyonlar bulan bir Hatayspor vardı. Maalesef gol atamadık. Takımımın mücadelesinden memnunum. Çalışmaya devam edeceğiz. Bu mağlubiyet de bize ders olacak. Zemin iki takım için de futbol oynamaya elverişli değildi. Hakem genel anlamda kötü maç yönetmedi."

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3
Cebeci
13 Ağustos 201823:22
Önümüzde 3 karşılaşma Altınordu, Eskişehirspor, Osmanlıspor bu ligde bizden daha deneyimli takımlar. Napıp edip kazanmalıyız sonra milli takım arası ve takım oturur.
2
Şakir
13 Ağustos 201810:12
Tecrübenle mi kazandın ? Rakip Hatay olduğu için, golü penaltıdan attığın için, şansın yardmıyla golün üstüne yattığın için kazandın. Peki bundan sonra da aynısı olacak mı ?
1
Mali
13 Ağustos 201808:37
Erkan hoca,umarım gol yolları açılır yoksa geçen seneki gibi debelenip dururuz
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