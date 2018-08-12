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Gençlerbirliği tek attı, 3 aldı...
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GENÇLERBİRLİĞİ TEK ATTI, 3 ALDI...

Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında yapılan maçta Gençlerbirliği, Hatayspor'u 1-0 yendi.

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Maçtan kısa kısa

Gençlerbirliği sahaya Kayserispor ile oynanan hazırlık karşılaşmasındaki ilk 11’den sadece Zeki Yavru – Ahmet Oğuz değişikliği ile çıktı.

Sahaya çıkan ilk 11’de 7 oyuncu takımın geçen sezonki kadrosunda yer alıyor.

Yeni transferlerden kalede Hakan Arıkan forma giyerken, orta sahada Yasin ve Bekir ile ileri uçta Mert Nobre ilk 11’de forma şansı buldu.

Selçuk Şahin’in yedekte bulunmasından dolayı takım kaptanı Hakan Arıkan oldu.

Gençlerbirliği, Arte ile sona eren forma sponsorluğu sonrası yeni bir şirket ile anlaşamadığından forma reklamsız sahaya çıktı.

Karşılaşma öncesi skorboard’da Gençlerbirliği’nin 4 sene önce vefat eden yöneticisi Ekrem Üstündağ için hazırlanan görsel yayınlandı.

Gençlerbirliği sahaya Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Claro, Mert, Alper, Bekir, Yasin, Jailton, Ahmet İlhan, Sessegnon ve Mert Nobre ilk 11’i ile çıktı.

30 sene sonra 1’nci ligde mücadele edecek olan Gençlerbirliği’nde Erkan Sözeri de takımın başında ilk kez sahaya çıktı.

Karşılaşmayı yaklaşık 2 bin Gençlerbirliği taraftarı izlerken Hatayspor tribünlerinde 100’e yakın taraftar takımını destekledi.

Futbol: Spor Toto 1. Lig - Gençlerbirliği: 1 - Hatayspor: 0

Stat: Osmanlı

Hakemler: Erkan Engin, Mehmet Şahan Yılmaz, Ahmet Şimşek

Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Luccas Claro, Alper Uludağ, Bekir Yılmaz, Yasin Pehlivan, Jailton (Dk. 81 Nadir Çiftçi), Sessegnon (Dk. 68 Selçuk Şahin), Ahmet İlhan Özek, Mert Nobre (Dk. 84 Deniz Yılmaz)

Hatayspor: Akın Alkan, Murat Paluli, Yusuf Abdioğlu, Sadi Karaduman, Mesut Çaytemel, Yılmaz Özeren, Mithat Yaşar (Dk. 58 Buğra Temel), Wellington (Dk. 65 Hamza Gür), Selim Ilgaz (Dk. 76 Korkishko), Caner Hüseyin Dağ, Sinan Kurumuş

Gol: Dk. 19 Mert Nobre (Penaltıdan) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 15 Alper Uludağ, Dk. 75 Jailton (Gençlerbirliği), Dk. 18 Çaytemel, Dk. 40 Caner Hüseyin Dağ (Hatayspor)

3
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5
060
13 Ağustos 201811:27
Oyun, saha ve yol kötüydü. Ancak galibiyet ve 3 puan önemliydi.
4
Şakir
13 Ağustos 201810:59
En küçük bir ümit vermediler. Rakipleri seyrettiniz mi ? Mesela ADS, Bolu, Altay, Altınordu gibi. Penaltı olmasa gol atabilecek miydik ?
3
Mali
13 Ağustos 201808:39
Hazır değiliz,oyun cidden sönüktü. Kazayla 1 puan bile verebilirdik. Gol yollsrın Sesse ye çok iş düşüyor,umarım açılırız..
2
Cebeci
13 Ağustos 201802:36
Takım çok sönüktü. Umarım haftaya böyle olmayız karşımızda taraftarının önüne çıkan Altınordu olacak. Saha kötü. Bu saha 3 takımı kaldırmaz. İvedilikle yeni stad yapılmalı.
1
Abdurrahman Kirmizi
13 Ağustos 201800:13
Butun maclari 1 golle almaya raziyiz. Seneye Super lige donmek zorundayiz aksi halde bu ligde mudavim olma tehlikesi her zaman mevcut.
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