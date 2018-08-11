İsmail Kartal: Geçen sene bu takım çok acı çekerek buralara geldi...

Ankaragücü - Galatasaray maçı sonrası başket temsilcisinin tecrübeli hocası İsmail Kartal açıklamlarda bulundu.

Maça iyi başladıkları ifade eden İsmail Kartal, "Her şey planladığımız gibi gidiyordu. Güzel de bir gol attık. Şanssızlıklarla goller yedik. İlk gol boş kaleye oldu, ikinci gol kendi kalemize. Rakibe pozisyon vermeden yediğimiz gollerle devre arasına geride girdik. İkinci yarıda puan almak için hamleler yaptık. Pozisyonlar da bulduk ama atamadık. Yenilgide bizim takımımız adına birkaç tane transfer ihtiyaçlarımız var. Nerelere takviye gerekli belli oldu. Bir an önce yeni oyuncuları takıma katmamız lazım. Oyun çok tempolu olmadı. İki takım da bir birine üstünlük sağlayamadı ama Galatasaray'ı tebrik ederim. Defansa, orta sahaya ve hücuma 3-4 tane oyuncu alacağız" diye konuştu.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Ankaragücü maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

"Belki çok iyi bir futbol oynamadık ama çok önemli bir sonuç aldık. Rakibe pozisyon vermeden baya pozisyon bulmak bizi sevindirdi. Deplasmanda kazanmak önemliydi. Fobileri de geçtik Allah'a şükür... Şunu söylemeden geçemeyeceğim. Bu zeminde bu çocuklar ne yapsın? Bir kişi gelip incelemez mi? Burada oynatmıyorum diyecek bir karar mercii yok mu? Yok dünyanın 5. Ligi, yok 6. Ligi, buyrun gelin bakın zeminin haline. Dünya Şampiyonasına, Avrupa Şampiyonasına adayız ama zeminin haline bakın. Sezonun açılış maçında bunların yaşanması çok üzücü. Topun size hükmettiği bir oyun oluyor böyle olunca. Topu düzelteceksin, sonra pası vereceksin falan... Milyon dolarların verildiği ligde bu gayri ciddilik kötü. "

"Gomis'in farklı bir durumu var"

"Hepimiz profesyoneliz ve bu doğrultuda isteklerimiz oluyor. Ama bunun dışındaki isteklerimiz başkalarını cezalandırmamalı. Biz bir aileyiz. Hepimizin ortak değeri Galatasaray. Gomis bizi için çok değerli bir futbolcu. Şampiyonlukta emeği geçenlerden bir tanesi. Onu kazanmak için uğraşacağız. Üç kulvarda oynuyoruz, her futbolcunun hazır olmasını istiyoruz."

Öte yandan Terim basın toplantısının sonunda burnuna darbe alan ve kırık şüphesi olan İlhan Parlak'a geçmiş olsun dileklerini iletti.