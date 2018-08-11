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Süper Lig'de ilk VAR kurbanı Ankaragücü oldu...
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SÜPER LİG'DE İLK VAR KURBANI ANKARAGÜCÜ OLDU...

Süper Lig'de ilk VAR kurbanı Ankaragücü oldu...

Süper Lig'in açılış maçında son şampiyon Galatasaray deplasmanda Ankaragücü'yle karşılaştı.

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Süper Lig'in açılış maçında son şampiyon Galatasaray deplasmanda Ankaragücü'yle karşılaştı. Sarı-kırmızılılar yenik duruma düştüğü maçta ilk yarıyı 2-1 önde tamamlarken Ankaragücü'nün 35. dakikada El Kabir ile bulduğu gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Ankara Osmanlı Stadı'ndaki maçta Ankaragücü 7'de El Kabir'le öne geçti. Galatasaray bu gole 22'de Serdar Aziz'le cevap verdi. Ankaragücü'nün stoperi Bakary Kone 30'da kendi ağlarını havalandırdı. Galatasaray ilk yarıyı 2-1 önde tamamlarken, ev sahibinin 35'te El Kebir'le bulduğu gol ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı.

HAKEM VAR ODASINI BEKLEDİ
El Kabir'in vuruşunda top ağlara gitti ancak hakem VAR odasından gelecek kararı bekledi. Daha sonra hakem ofsayt kararı verdi.

(ASpor)
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