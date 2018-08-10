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Halkbank 3 kulvarda mücadele edecek...
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HALKBANK 3 KULVARDA MÜCADELE EDECEK...

Halkbank 3 kulvarda mücadele edecek...

Efeler, Vestel Venüs Sultanlar Ligi ve Bayanlar Birinci Liginde takımları bulunan Halkbank Spor Kulübü, bu yıl da yoğun bir mesai harcayacak.

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Üç takımı ile yarışacak başkent ekibi Türkiye’nin dört bir yanında voleybolun değişik kulvarlarında yarışacak.

Son şampiyon olarak katılacağı Efeler Liginde ilk hafta Ziraat Bankası ile karşı karşıya gelecek Mavi-Beyazlıların ilk yarı fikstürü şöyle:

1.Hafta: Ziraat Bankası-Halkbank

2.Hafta: Halkbank-Fenerbahçe

3. Hafta: Galatasaray-Halkbank

4. Hafta: Halkbank-İnegöl Belediye

5. Hafta: Jeopark Kula-Halkbank

6. Hafta: Halkbank-İkbal Afyon Bld.Yüntaş

7. Hafta: Halkbank-Maliye Piyango

8. Hafta: İstanbul BBSK-Halkbank

9. Hafta: Halkbank-Arkas Spor

10. Hafta: Tokat Bld. Plevne-Halkbank

11. Hafta: Halkbank-Arhavi Bld.

Efeler Voleybol Liginde ilk yarı 14 Ekim’de start alacak, 16 Aralık’ta sona erecek.

İkinci yarı 6 Ocak 2019’da başlayıp 9 Mart 2019’da bitecek. Playoff karşılaşmaları Mart, Nisan, Mayıs’ta oynanacak.

 

Vestel Venüs Sultanlar Ligi

1.Hafta: Halkbank-Beylikdüzü

2.Hafta: Eczacıbaşı-Halkbank

3.Hafta: Halkbank-Türk Hava Yolları

4.Hafta: Çanakkale Bld.-Halkbank

5.Hafta: Halkbank-Karayolları

6. Hafta: Beşiktaş-Halkbank

7. Hafta: Halkbank-Vakıfbank

8. Hafta: Galatasaray-Halkbank

9. Hafta: Halkbank-Aydın B.Ş. Bld.

10. Hafta: Nilüfer Bld.-Halkbank

11. Hafta: Fenerbahçe-Halkbank

Vestel Venüs Sultanlar Liginde ilk düdük 3 Kasım Cumartesi günü çalacak. Devre, 26 Aralık’ta bitecek.

İkinci devre 13 Ocak-10 Mart 2019 tarihleri arasında oynanacak. Playoff müsabakaları Mart, Nisan, Mayıs 2019 tarihlerinde yapılacak.

 

Bayanlar Birinci Lig

Bayanlar 1. Lig A ve B Gruplarında 1. Devre Karşılaşmaları 07 Ekim- 23 Aralık 2018 tarihleri arasında, 2. Devre karşılaşmaları 05 Ocak- 23 Mart 2019 tarihleri arasında, yarı final ve final müsabakaları ise Nisan 2019’da oynanacak.

 

Halkbank’ın da yer aldığı B Grubunda ilk yarı fikstürü şöyle:

1.Hafta: Halkbank-TVF Spor Lisesi

2.Hafta: Sefa Spor-Halkbank

3.Hafta: Halkbank-TED Ankara Kolejliler

4.Hafta: Bolu Belediye-Halkbank

5.Hafta: Halkbank-Anadolu Üniversitesi

6.Hafta: Gümüşhane Gençlerbirliği-Halkbank

7.Hafta: Halkbank-Mardin B.Ş. Belediye

8.Hafta: Pursaklar Vol. İhtisas-Halkbank

9. Hafta: Halkbank-Samsun B.Ş.B. Anakent

10. Hafta: Kahraman Kazan Bld.-Halkbank

11. Hafta: Halkbank-İlbank

 

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