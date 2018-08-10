Halkbank 3 kulvarda mücadele edecek...

Üç takımı ile yarışacak başkent ekibi Türkiye’nin dört bir yanında voleybolun değişik kulvarlarında yarışacak.

Son şampiyon olarak katılacağı Efeler Liginde ilk hafta Ziraat Bankası ile karşı karşıya gelecek Mavi-Beyazlıların ilk yarı fikstürü şöyle:

1.Hafta: Ziraat Bankası-Halkbank

2.Hafta: Halkbank-Fenerbahçe

3. Hafta: Galatasaray-Halkbank

4. Hafta: Halkbank-İnegöl Belediye

5. Hafta: Jeopark Kula-Halkbank

6. Hafta: Halkbank-İkbal Afyon Bld.Yüntaş

7. Hafta: Halkbank-Maliye Piyango

8. Hafta: İstanbul BBSK-Halkbank

9. Hafta: Halkbank-Arkas Spor

10. Hafta: Tokat Bld. Plevne-Halkbank

11. Hafta: Halkbank-Arhavi Bld.

Efeler Voleybol Liginde ilk yarı 14 Ekim’de start alacak, 16 Aralık’ta sona erecek.

İkinci yarı 6 Ocak 2019’da başlayıp 9 Mart 2019’da bitecek. Playoff karşılaşmaları Mart, Nisan, Mayıs’ta oynanacak.

Vestel Venüs Sultanlar Ligi

1.Hafta: Halkbank-Beylikdüzü

2.Hafta: Eczacıbaşı-Halkbank

3.Hafta: Halkbank-Türk Hava Yolları

4.Hafta: Çanakkale Bld.-Halkbank

5.Hafta: Halkbank-Karayolları

6. Hafta: Beşiktaş-Halkbank

7. Hafta: Halkbank-Vakıfbank

8. Hafta: Galatasaray-Halkbank

9. Hafta: Halkbank-Aydın B.Ş. Bld.

10. Hafta: Nilüfer Bld.-Halkbank

11. Hafta: Fenerbahçe-Halkbank

Vestel Venüs Sultanlar Liginde ilk düdük 3 Kasım Cumartesi günü çalacak. Devre, 26 Aralık’ta bitecek.

İkinci devre 13 Ocak-10 Mart 2019 tarihleri arasında oynanacak. Playoff müsabakaları Mart, Nisan, Mayıs 2019 tarihlerinde yapılacak.

Bayanlar Birinci Lig

Bayanlar 1. Lig A ve B Gruplarında 1. Devre Karşılaşmaları 07 Ekim- 23 Aralık 2018 tarihleri arasında, 2. Devre karşılaşmaları 05 Ocak- 23 Mart 2019 tarihleri arasında, yarı final ve final müsabakaları ise Nisan 2019’da oynanacak.

Halkbank’ın da yer aldığı B Grubunda ilk yarı fikstürü şöyle:

1.Hafta: Halkbank-TVF Spor Lisesi

2.Hafta: Sefa Spor-Halkbank

3.Hafta: Halkbank-TED Ankara Kolejliler

4.Hafta: Bolu Belediye-Halkbank

5.Hafta: Halkbank-Anadolu Üniversitesi

6.Hafta: Gümüşhane Gençlerbirliği-Halkbank

7.Hafta: Halkbank-Mardin B.Ş. Belediye

8.Hafta: Pursaklar Vol. İhtisas-Halkbank

9. Hafta: Halkbank-Samsun B.Ş.B. Anakent

10. Hafta: Kahraman Kazan Bld.-Halkbank

11. Hafta: Halkbank-İlbank